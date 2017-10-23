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Уведомительный принцип массовых мероприятий планируется ввести в РБ

24.10.2017 10:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт — Sputnik. Уведомительный порядок проведения массовых мероприятий собираются ввести в Беларуси, данная норма содержится в дополнениях и изменениях в некоторые законы.

25 октября в Минске пройдет заседание сессии нижней палаты белорусского парламента, на котором будет рассмотрен соответствующий проект закона.

В соответствии с проектом закона о внесении изменений и дополнений в законодательство о массовых мероприятиях, предлагается принять норму о том, что уведомление о проведении массового мероприятия нужно направить в местные органы власти не позднее чем за десять суток до дня его проведения.

В проекте закона также содержится норма о том, что за пять суток до даты проведения местные власти должны уведомить заявителя — разрешено или запрещено мероприятие.

Кроме того предлагается установить норму о том, что проводить массовые мероприятия в уведомительном порядке будет можно только в тех местах, которые определены для этих целей местными органами власти.

Также проектом закона предлагается упорядочить работу представителей СМИ на массовых мероприятиях — журналист должен будет иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и служебное удостоверение, аккредитацию в Беларуси, также репортер должен быть в спецжилете, либо с бейджем или повязкой на рукаве.

В законопроекте также предлагается норма о том, что до получения разрешения на проведение массового мероприятия его организатор и другие лица не будут иметь права объявлять о нем в СМИ, Интернете.

 
Теги: Минск
 
 
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Депутатам представят на рассмотрение проект закона об упорядочении работы журналистов на массовых мероприятиях.

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