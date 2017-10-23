Сайт Кембриджского университета снова доступен

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Сайт Кембриджского университета справился с обилием желающих скачать впервые опубликованную диссертацию физика Стивена Хокинга, хотя и несколько раз "падал" вечером в понедельник и утром во вторник.

Стивен Хокинг — один из самых известных современных ученых и популяризаторов науки. Его диссертация, написанная в 24 года, была посвящена свойствам расширяющихся вселенных. На протяжении последнего полувека исследование Хокинга можно было прочитать только в библиотеке Кембриджа или оплатив цифровую копию.

Вуз принял решение опубликовать диссертацию в свободном доступе. Из-за наплыва желающих ознакомиться с работой физика сайт Кембриджа несколько раз выходил из строя: только в первые часы скачать исследование захотели более 60 тысяч человек.

К утру вторника неполадки в работе сайта устранили — теперь портал одного из ведущих мировых вузов выдерживает нагрузку. Общее количество скачиваний диссертации Хокинга пока не известно.

Писал свою диссертацию Хокинг тогда, когда его редкое заболевание — болезнь Лу Герига — начало прогрессировать. В итоге ученый был лишен возможность свободно передвигаться и двигаться. Общаться с миром ему помогает специальное устройство.



© REUTERS/ Toby Melville Британский астрофизик Стивен Хокинг

После написанной в 1966 году диссертации Хокинг больше не делал больших научных исследований, однако выпустил несколько научно-популярных книг и статей. Также он проводит ряд публичных лекций.