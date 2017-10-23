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Белорус за взятку в 10 тысяч евро заплатит в России миллион рублей
24.10.2017 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт — Sputnik. Директор белорусской коммерческой организации, которая осуществляла международные автомобильные перевозки, признан виновным в даче взятки сотруднику Управления федеральный службы безопасности (УФСБ) по Смоленской области.
Как сообщили в Следственном комитете Смоленской области, 30 мая 2017 на территорию России было ввезено более 1,5 тысяч ящиков с яблоками, которые попадают в список санкционной (запрещенной к ввозу в Россию) продукции. Сопроводительные документы при этом были оформлены на разрешенный к ввозу газированный винный напиток.
© Sputnik/ Константин Чалабов
На следующий день в рамках оперативных мероприятий, которые проводились сотрудниками регионального управления ФСБ России было остановлено и заблокировано транспортное средство марки DAF с прицепом. Задержание произведено на стационарном посту ДПС, расположенном на автодороге М-1 Москва-Беларусь.
Генеральный директор фирмы, которой принадлежал груз, узнав о задержании, предложил сотруднику УФСБ России взятку в размере 10 000 евро за то, что охрана будет снята, а таможенный досмотр проводиться не будет. Он также предложил заменить прицеп на другой, груженый разрешенным к провозу товаром.
При передаче половины суммы взятки 1 июня 2017 года директор был задержан с поличным.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).
Вину в совершении преступления директор признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона российских рублей.
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Директор белорусской компании, которая ввозила санкционные яблоки в Россию, предложил 10 тысяч евро сотрудникам УФСБ РФ за то, что таможенный досмотр проводиться...
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