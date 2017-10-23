Лукашенко: мы сделаем выводы по дисциплине госслужащих

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко констатирует проблемы с исполнительной и трудовой дисциплиной чиновников в вопросе работы с обращениями граждан и обещает в ближайшее время сделать соответствующие выводы.

Во вторник глава государства провел совещание с руководством Администрации президента, на котором рассмотрел блок вопросов по кадровой политике, престижу и статусу госслужбы, сообщили Sputnik в пресс-службе президента.

"Я, прежде всего, предупреждал главу Администрации — у нас проблемы есть (не знаю — большие, малые) — сегодня сделаем выводы по исполнительской и, к сожалению, трудовой дисциплине наших госслужащих", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что просил изучить, как выполняются его поручения, и на этом совещании ждет соответствующего доклада. Еще один вопрос повестки дня — качество работы с обращениями граждан. Ранее Лукашенко поручал и здесь навести порядок.

Президент отметил, что в этом вопросе мало что изменилось, "все тянется с советских времен".

"Нам надо некую нормальную форму выработать в работе с обращениями граждан. Все тянется с советских времен: кто-то написал в Администрацию президента или на имя президента, кто-то жалуется на местные органы власти, а мы туда отправляем для рассмотрения эти жалобы и заявления. Поток ненужный информации, платим за это деньги, почта несет их туда, эти письма потом они вам присылают обратно. А еще и фельдъегерскую связь используем недешевую. Пора этому положить конец ", — подчеркнул белорусский лидер.

"Я хотел бы построить работу так, чтобы не было такого мнения, что невозможно до президента напрямую донести решение тех или иных вопросов или поставить напрямую перед ним вопрос. Пожалуйста, вот форма работы ", — продолжил глава государства.

Он предупредил участников совещания, что его поручения — как в письменной, так и в устной форме — должны выполняться безоговорочно.

"Замусоливать вопросы или прятать их в долгий ящик, под сукно положить не получится ", — резюмировал белорусский лидер.