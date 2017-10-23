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В Беларуси отмечают День ООН и юбилей присутствия ООН
24.10.2017 13:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт — Sputnik. Участие в проектах ООН и соответственно активное сотрудничество Беларуси с международным сообществом позволило республике достигнуть практически всех целей тысячелетия, и в частности существенно снизить количество бедных людей, заявил во вторник журналистам Постоянный координатор ООН/Представитель ПРООН в Республике Беларусь Санака Самарасинха.
© Sputnik / Виктор Толочко
Господин Самарасинха пообщался с журналистами до начала мероприятия, которое прошло в Министерстве иностранных дел Беларуси и было приурочено к 25-летию подписания Соглашения между ООН и Республикой Беларусь, о создании Переходного отделения ООН в Минске.
"Между прочим, республика Беларусь стала первой из стран бывшего Советского Союза, которая открыла представительство ООН на своей территории. И я очень горжусь этим фактом. Я также очень счастлив отметить тот факт, что сотрудничество международного сообщества с Беларусью реализовывалось через систему ООН. И благодаря этой поддержке Беларусь смогла достигнуть практически все цели тысячелетия. В частности, сокращения бедности с 40% до 6% в 2016 году, — заявил постоянный координатор ООН в Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
В МИДе Беларуси прошло заседание, приуроченное к 25-летию подписания Соглашения между ООН и Республикой Беларусь
Он также напомнил, что Беларусь занимает 52-ую строчку среди 180 стран по уровню человеческого развития.
Эффективность сотрудничества Беларуси с ООН отметил и заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас.
"Эти два с половиной десятилетия, я думаю, прошли не зря. Страна приобрела опыт. Реализованы и предложены серьезные инициативы. Мы являемся участником очень важным процессов. Но я считаю, что главный результат этих двух с половиной десятилетий в том, что мы пришли к лучшему пониманию того, что можем получить в ООН, не только в смысле помощи, в смысле опыта и мудрости, и также, чем Беларусь может быть полезна миру", — заметил Дапкюнас.
© Sputnik / Виктор Толочко
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас отметил, что наша страна эффективно сотрудничает с ООН
При этом он напомнил, что история участия Беларуси в ООН насчитывает не только последние 25 лет.
© AFP/
Беларусь является учредителем Организации Объединенных Наций. Идея универсальной площадки для переговоров, которая могла бы максимально способствовать международной безопасности, появилась во время Второй мировой войны. В итоге в июне 1945 года в Сан-Франциско 50 государств подписали Устав ООН. От Беларуси
За несколько недель до этого, в рамках конференции в Сан-Франциско, Киселев провел пресс-конференцию, где рассказал о Беларуси, ее истории и разрушениях, которые принесла последняя война.
Белорусская и Украинская ССР входили в то время в состав Советского союза и не были независимыми государствами, однако с учетом потерь, которые понесли эти советские республики в войну, было принято решение наделить их правом голоса.
День Организации Объединенных Наций отмечается 24 октября, потому что в этот день в 1945 году Устав вступил в силу.
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Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций позволило Беларуси, по мнению главы представительства ООН в республике, достигнуть практически всех целей...
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