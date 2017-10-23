В Беларуси отмечают День ООН и юбилей присутствия ООН

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Участие в проектах ООН и соответственно активное сотрудничество Беларуси с международным сообществом позволило республике достигнуть практически всех целей тысячелетия, и в частности существенно снизить количество бедных людей, заявил во вторник журналистам Постоянный координатор ООН/Представитель ПРООН в Республике Беларусь Санака Самарасинха.



© Sputnik / Виктор Толочко На саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе ждут Лукашенко

Господин Самарасинха пообщался с журналистами до начала мероприятия, которое прошло в Министерстве иностранных дел Беларуси и было приурочено к 25-летию подписания Соглашения между ООН и Республикой Беларусь, о создании Переходного отделения ООН в Минске.

"Между прочим, республика Беларусь стала первой из стран бывшего Советского Союза, которая открыла представительство ООН на своей территории. И я очень горжусь этим фактом. Я также очень счастлив отметить тот факт, что сотрудничество международного сообщества с Беларусью реализовывалось через систему ООН. И благодаря этой поддержке Беларусь смогла достигнуть практически все цели тысячелетия. В частности, сокращения бедности с 40% до 6% в 2016 году, — заявил постоянный координатор ООН в Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко В МИДе Беларуси прошло заседание, приуроченное к 25-летию подписания Соглашения между ООН и Республикой Беларусь

Он также напомнил, что Беларусь занимает 52-ую строчку среди 180 стран по уровню человеческого развития.

Эффективность сотрудничества Беларуси с ООН отметил и заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас.

"Эти два с половиной десятилетия, я думаю, прошли не зря. Страна приобрела опыт. Реализованы и предложены серьезные инициативы. Мы являемся участником очень важным процессов. Но я считаю, что главный результат этих двух с половиной десятилетий в том, что мы пришли к лучшему пониманию того, что можем получить в ООН, не только в смысле помощи, в смысле опыта и мудрости, и также, чем Беларусь может быть полезна миру", — заметил Дапкюнас.



© Sputnik / Виктор Толочко Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас отметил, что наша страна эффективно сотрудничает с ООН

При этом он напомнил, что история участия Беларуси в ООН насчитывает не только последние 25 лет.

Беларусь является учредителем Организации Объединенных Наций. Идея универсальной площадки для переговоров, которая могла бы максимально способствовать международной безопасности, появилась во время Второй мировой войны. В итоге в июне 1945 года в Сан-Франциско 50 государств подписали Устав ООН. От Беларуси подпись под документом поставил нарком иностранных дел Кузьма Киселев .

За несколько недель до этого, в рамках конференции в Сан-Франциско, Киселев провел пресс-конференцию, где рассказал о Беларуси, ее истории и разрушениях, которые принесла последняя война.

Белорусская и Украинская ССР входили в то время в состав Советского союза и не были независимыми государствами, однако с учетом потерь, которые понесли эти советские республики в войну, было принято решение наделить их правом голоса.

День Организации Объединенных Наций отмечается 24 октября, потому что в этот день в 1945 году Устав вступил в силу.