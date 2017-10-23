Возобновилось строительство гостиницы-долгостроя у Белгосцирка

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Строительство гостиничного комплекса возле Белорусского государственного цирка в Минске возобновилось, заявил на пресс-конференции во вторник начальник Управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Юрий Натычко.



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Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому строительство многофункционального комплекса необходимо завершить до 2020 года. В сентябре мэр Минска Андрей Шорец рассказал, что стоит задача к 7 ноября вокруг гостиницы убрать забор .

"Объект передан новому инвестору, компания провела необходимые исследования строительных конструкций. В настоящее время начинаются строительные работы, которые должны быть завершены в срок, определенный указом президента", — заявил Натычко.

Напомним, комплекс, где должен бы разместиться отель "Кемпински", на берегу реки Свислочь, возле Бегосцирка, начал возводиться в 2010 году. Планировалось, что его введут в эксплуатацию в Чемпионату мира по хоккею 2014 года, но процесс затянулся из-за финансовых проблем. Летом 2016 года появилась информация о том, что белорусские власти рассчитывали передать проект компании из Катара, но из этого ничего не вышло. В текущем году стало известно, что группа "Сбербанк" из России купила компанию "Элит Эстейт", которая является заказчиком строительства комплекса "Кемпински".