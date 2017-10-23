Депутаты рассмотрят законопроект об отмене штрафов за забытые права

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Законопроект, в соответствии с которым могут быть отменены штрафы за забытое водительское удостоверение, рассмотрят депутаты 25 октября.

25 октября состоится заседание третьей сессии Палаты представителей Национального собрания шестого созыва. В перечень вопросов для рассмотрения на заседании Палаты представителей включены 13 законопроектов.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко считает, что не надо штрафовать за забытые права

"Проект закона "О внесении дополнений и изменений в Кодекс Беларуси об административных правонарушениях" будет рассмотрен в первом чтении", — сообщили в пресс-службе палаты представителей.

Именно этот законопроект содержит норму о том, что за забытое водительское удостоверение на право управления механическим транспортным средством существует административная ответственность в виде штрафа.

В соответствии со статьей 18.18. "Управление транспортным средством лицом, не имеющим документов, предусмотренных правилами дорожного движения" за забытые права милиция может предупреждать. А может наказывать штрафом в размере 2 базовых величин (1 базовая величина составляет 23 рубля — Sputnik).

В Овальном зале в среду будет рассмотрен еще один законопроект в первом чтении — "О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам проведения массовых мероприятий", сказали в пресс-службе.

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Сразу в двух чтениях будет рассмотрен проект закона "О внесении изменения в Закон РБ "О ратификации Протокола к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года".

Кроме этого, депутатам предстоит решить вопрос о парламентских слушаниях на тему "Национальная система образования: состояние и пути совершенствования законодательного регулирования".