Законопроект об отмене штрафов за забытые права рассмотрят 25 октября

Такие изменения могут быть внесены в проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях 25 октября, сообщает пресс-служба правительства.

Законопроект о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях смягчает ответственность за нарушения некоторых правил ПДД.

Проект данного документа готов к рассмотрению, опубликован на Национальном правовом портале и будет обсуждаться уже 25 октября на заседании Палаты представителей в первом чтении.

Вместо лишения прав за превышение скорости нарушителям будет грозить штраф от 7 до 15 базовых величин.

Крупный штраф и лишение прав будет применяться за создание аварийной обстановки и за отсутствие прав.

«Те, кто постоянно привлекается к ответственности за выявленные фотофиксацией правонарушения, находятся в более "привилегированном" положении по сравнению с теми людьми, которые допустили превышение скорости повторно. В последнем случае лицо может быть лишено водительских прав в соответствии с ч.4 ст.18.13 КоАП. Тому же, кто неоднократно превысил скорость на существенные значения, и это зафиксировано камерами, назначается только штраф в соответствии с ч.5-8 ст.18.13 (превышение скорости движения)», - отметили в пресс-службе.

МВД предлагает исключить из КоАП ст.18.18 (управление транспортным средством лицом, не имеющим документов, предусмотренных правилами дорожного движения). Ответственность за указанное правонарушение будет регулироваться ч.5 ст.18.22 КоАП (нарушение иных правил дорожного движения).

Она предусматривает менее строгое взыскание - предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (1 БВ - Br23). В соответствии с действующей нормой забытые дома водительские права могут повлечь предупреждение или штраф в размере до двух базовых величин, сообщает БЕЛТА.

Всего на заседании будут рассмотрены 13 законопроектов, среди которых - поправки в закон о ветеранах, а также закон о масовых мероприятиях.