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Беларусь может расширить безвиз и до 30 дней
24.10.2017 16:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт — Sputnik. Беларусь может увеличить срок безвизового пребывания в стране для граждан 80 государств до десяти дней или даже месяца, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
© Sputnik / Виктор Толочко
Беларусь ввела пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств в начале этого года. О возможном увеличении срока безвиза представители белорусских властей говорят уже не первый месяц, а вскоре его действие могут расширить.
"Это было сделано нами в одностороннем порядке, хотя мы сейчас и обсуждаем с ЕС заключение двух соглашений: о реадмиссии и об упрощении визовых процедур. Наша инициатива призвана облегчить деловые контакты между Беларусью и Евросоюзом, способствовать развитию туризма", — заявил Макей в интервью американскому изданию Financial Times.
© Фото: ГПК
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По словам руководителя МИД Беларуси, подобные шаги — "еще не предел".
"Мы намерены увеличить срок пребывания в Беларуси без виз до 10 или даже 30 дней", — отметил Макей.
До конца этого года действие безвизового режима проанализируют, на основе чего чиновники и сделают конкретные предложения главе государства. За увеличение "безвиза" уже выступали многие ведомства, в
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Ситуацию с безвизовым режимом проанализируют до конца этого года, после этого на стол к президенту лягут конкретные предложения.
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