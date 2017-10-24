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Командир первого экипажа шаттла Challenger умер в США

24.10.2017 19:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт – Sputnik. Астронавт Пол Вейтц, командовавший первым полетом шаттла Challenger, умер в США в возрасте 85 лет, сообщило NASA.

Командир первого экипажа шаттла Challenger умер в США
© Фото: NASA
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Известно, что Вейтц скончался в своем доме, находящемся в городе Флагстафф (штат Аризона).

Вейтца в 1966 году зачислили в отряд астронавтов NASA. Первый полет в космос он совершил спустя семь лет – в 1973-м, на первую американскую космическую станцию Skylab. Эта миссия в космосе продолжалась 28 дней.

Спустя десять лет, в 1983 году, Вейтц отправился в космос как командир экипажа первого шаттла Challenger.

Из отряда астронавтов он ушел в 1988 году и до 1994-го являлся заместителем директора Космического центра им. Линдона Джонсона.

 
Теги: Минск
 
 
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Из отряда астронавтов Вейтц ушел в 1988 году и до 1994-го являлся заместителем директора Космического центра им. Линдона Джонсона.

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