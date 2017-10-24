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Джорджа Буша-старшего обвинили в сексуальных домогательствах

25.10.2017 08:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Экс-президента США Джорджа Буша-старшего в сексуальных домогательствах обвинила американская актриса Хезер Линд.

Как написала Линд на своей страничке в Instagram, это случилось четыре года назад во время представления сериала "Поворот: шпионы Вашингтона". Актрисе на тот момент было 29 лет. Прикованный к инвалидной коляске 89-летний экс-президент, по словам Линд, позволил себе потрогать актрису сзади и отпустил скабрезную шутку.

Это происходило в присутствии супруги бывшего президента. "Барбара закатила глаза, как будто говоря "только не опять", — написала актриса.

Джорджа Буша-старшего обвинили в сексуальных домогательствах
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
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По словам актрисы, Буш-старший использовал свое положение против нее и других женщин вместо того, чтобы приносить пользу для общества и служить символом демократии.

Через несколько часов после публикации пост о домогательствах актриса удалила, не объясняя причин.

Напомним, что в мире набирает обороты кампания по разоблачению случаев сексуальных домогательств. Так, осенью весь мир начал обсуждать всплывшие факты о голливудском продюсере Харви Вайнштейне, принявшем участие в создании фильмов "Влюбленный Шекспир", "Криминальное чтиво", "Артист" и других. Он, как выяснилось, в разные годы домогался к актрисам — об этом рассказывали сами звезды.

На фоне этого скандала прогремело и заявление украинской гимнастки Татьяны Гуцу — по ее словам, еще в 1991-м в Штутгарте ее изнасиловал легендарный белорусский гимнаст Виталий Щербо.

В домогательствах были обвинены также знаменитый комик Бенни Хилл и иллюзионист Дэвид Блейн.

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Теги: Минск
 
 
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Американская актриса Хезер Линд обвинила прикованного к инвалидному креслу бывшего президента США в домогательствах, случившихся 4 года назад.

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