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Джорджа Буша-старшего обвинили в сексуальных домогательствах
25.10.2017 08:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Экс-президента США Джорджа Буша-старшего в сексуальных домогательствах обвинила американская актриса Хезер Линд.
Как написала Линд на своей страничке в Instagram, это случилось четыре года назад во время представления сериала "Поворот: шпионы Вашингтона". Актрисе на тот момент было 29 лет. Прикованный к инвалидной коляске 89-летний экс-президент, по словам Линд, позволил себе потрогать актрису сзади и отпустил скабрезную шутку.
Это происходило в присутствии супруги бывшего президента. "Барбара закатила глаза, как будто говоря "только не опять", — написала актриса.
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
По словам актрисы, Буш-старший использовал свое положение против нее и других женщин вместо того, чтобы приносить пользу для общества и служить символом демократии.
Через несколько часов после публикации пост о домогательствах актриса удалила, не объясняя причин.
Напомним, что в мире набирает обороты кампания по разоблачению случаев сексуальных домогательств. Так, осенью весь мир начал
На фоне этого скандала прогремело и заявление украинской гимнастки Татьяны Гуцу — по ее словам, еще в 1991-м в Штутгарте ее
В домогательствах были
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Американская актриса Хезер Линд обвинила прикованного к инвалидному креслу бывшего президента США в домогательствах, случившихся 4 года назад.
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