Городская среда: можно ли найти управу на рекламный спам в подъездах

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Рекламные листовки в почтовых ящиках и объявления на дверях подъездов не только портят внешний вид домов, но и доставляют серьезные неудобства жильцам и дворникам.

Sputnik решил узнать, на что готовы "рекламные спамеры", чтобы попасть в подъезд, и как потребители могут оградить себя от надоевших объявлений.

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Взлом как способ попасть в подъезд

Около месяца назад жильцы дома №55 по улице Лещинского в Минске обнаружили, что в трех подъездах из пяти сломаны домофоны. На территории дома ведется видеонаблюдение, поэтому установили причину массовой поломки техники оперативно. На видео попали "рекламные спамеры", которые, чтобы пробраться в подъезд, вывели из строя домофоны с помощью электрошокера.



© Sputnik / Виктор Толочко Кто платит за капремонт – жильцы или государство

"Буквально 2-3 месяца назад мы отказались от кодов домофонной двери, потому что распространители рекламы каким-то образом их узнавали и заходили в подъезды. Теперь дверь можно открыть только чип-ключом, такой ключ мы выдали нашему почтальону. Видимо, спамеры, которые не смогли попасть в подъезд как раньше, решили открыть дверь альтернативным способом", — рассказал председатель товарищества собственников дома Андрей.

По его словам, на территории дома расположены 16 камер. На видеозаписях видно, как распространители рекламы зашли во двор и как действовали, чтобы попасть в подъезд.

"Я обратился в фирму, обслуживающую домофоны, они подтвердили, что неисправность была вызвана воздействием электрического тока, и выдали справку о сумме ущерба. Я написал заявление в милицию, через 2 недели пришел ответ, что установить личности вредителей пока не удалось. Но как только их установят, они будут привлечены к ответственности", — поделился Андрей.

Домофоны обслуживающая фирма починила за два дня. Но осадок у жильцов дома остался. Теперь они еще внимательнее всматриваются в лица незнакомцев, которые пытаются попасть в подъезды.

Тема самого "рекламного спама" беспокоит людей не меньше. "Спамеры — беда. Стены обклеивают, разбрасывают свои бумажки в подъезде. В общем, гадят везде. И главное, непонятно, как с ними бороться", — посетовал председатель товарищества собственников.



© Sputnik / Ирина Петрович Дом на Лещинского, 55 остался на несколько дней без домофонов из-за чрезмерно усердных рекламных спамеров

Борьба без конца и края

Многих жильцов большое количество рекламных листовок в подъездах раздражает. А некоторым еще и доставляет серьезные неудобства. Так за несознательными жильцами, которые выгребают рекламный мусор из ящика или срывают объявления и бросают их на пол подъезда, приходится убирать дворникам.



© Sputnik / Виктор Толочко Капремонт с отдаленными последствиями

"Я только убрала, а через два часа снова все этими бумажками завалено и заклеено. Надо с этим как-то бороться. Не понимаю, почему этих вредителей никак не наказывают", — негодует дворник одного из минских дворов.

Женщина срывает с двери подъезда размокшие от дождя листки и эмоционально комментирует: "Только прошла все поснимала — опять висят. Нет сил. Одного расклейщика поймала, оказался студент, пристыдила его. Он извинился, сказал, что приходится так на жизнь зарабатывать".

В подъездах дома чисто. Во-первых, с утра уже прошла уборка. Во-вторых, жильцы в этом доме порядочные: рекламные буклеты в урну выбрасывают. Впрочем, так происходит не везде. "Одно время коробки действительно помогали. Бумажек по полу меньше валялось. А потом некоторые жильцы начали в эти ящики свои мешки с мусором ставить. Свинство такое! Пришлось коробки убрать", — пояснила дворник.



© Sputnik / Ирина Петрович Домофоны в подъезде починили, но осадок у жильцов остался

Чистота в подъездах — вопрос личной культуры

К разговору подключился пожилой мужчина, вошедший в подъезд. Представился Дмитрием. "Жаль, вы с утра не приехали, в почтовом ящике настоящая мусорка была. Но сейчас все убрал. Хотя после обеда опять бумажки появятся. И в ящике, и на подъезде. Как с этим разобраться? Куда писать? Я не хочу рекламу в почтовый ящик получать, мне ее и по телевизору хватает", — возмущается он.

Подъезд, несмотря на его негодование, чистый и аккуратный. Его даже можно назвать образцовым. На этажах цветы, на батарее стоит коробка с разномастной рекламой. По словам мужчины, это заслуга не только дворника, но и самих жильцов.

"Все зависит от личной культуры человека, его воспитания. Меня родители с детства приучили: мусор нужно бросать в мусорку. Я так и делаю, даже если ближайшая урна далеко, бумажку донесу. А остальные… Особенно молодежь неаккуратная: бросают эти листовки прямо под ноги. Хотя у нас все друг друга знают, люди приличные тут живут. Поэтому и чисто", — поясняет пенсионер.



© Sputnik / Ирина Петрович Рекламный спам в почтовых ящиках - настоящий бич для дворников

Другой дом, другой подъезд. Из почтовых ящиков торчат "хвосты" рекламных буклетов одной из торговых сетей. Такие же буклеты лежат на батарее. Дверь заклеена обрывками объявлений. Хочется взять шпатель и очистить ее. Но это не так-то просто: распространители рекламы льют огромное количество клея, который прихватывается намертво.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Городская среда: пролить свет на ситуацию с темными дворами

Наталья, женщина средних лет, делится: "У нас постоянно не только доска для объявлений заклеена, но и дверь. Эти расклейщики не стесняются: могут налепить свои бумажки поверх объявлений ЖЭСа. Пенсионерка из нашего подъезда даже дату отключения воды летом пропустила: объявление заклеили рекламой. Это мы в интернете посмотреть можем, а старики объявления читают".

По словам женщины представители одной из компаний, предлагающих услугу подключения к интернету, пошли еще дальше: не просто закинули рекламные листовки в почтовые ящики, а вставили их в щели между дверями и дверными проемами всех квартир. "Это же прямое пособничество кражам! Поднимаешься по лестнице и сразу видишь, кто есть дома, а кто — нет. В дверях некоторых квартир эти бумажки несколько дней висели. А если бы они послужили индикаторами для воров?" — обратила внимание Наталья на еще один неприятный аспект рекламного спама.

Действительно, из-за пестрых рекламных листовок можно пропустить что-либо важное или стать жертвой преступления. Но разве это волнует тех, кто их расклеивает?



© Sputnik / Ирина Петрович Многие жильцы признаются, что насовсем от почтового спама избавляться не хотели бы - иногда он рассказывает о скидках в ближайших магазинах

Своя правда

На сайтах, где работодатели и соискатели ищут друг друга, в достатке объявлений под грифом "работа для студентов". Немалая часть таких объявлений — это вакансии "расклейщик / распространитель рекламы". Заработок зависит от количества расклеенных объявлений и раскиданных листовок и варьируется от 100 до 600 белорусских рублей. Даже 200-300 рублей к стипендии для многих студентов — хорошее подспорье.

С одним из таких подъездных спамеров корреспонденту Sputnik удалось связаться через соцсети. "Все ругаются, что мы рекламу раскидываем по ящикам, и никто не думает, что кто-то может так на еду зарабатывать", — написал студент 2-го курса одного из столичных вузов.

"Я не из Минска, родители помогают продуктами и квартиру оплачивают, но на остальное, сказали, чтобы сам зарабатывал. На хорошую работу не берут, потому что студент. А за распространение рекламы я в месяц рублей 250-300 получаю. Этого хватает, чтобы поесть, на телефон денег кинуть и даже несколько раз с девушкой в кино сходить", — делится своей историей молодой человек. В первый год обучения в Минске он промышлял расклейкой объявлений.

На вопрос, как он сам относится к "спаму" в почтовом ящике, собеседник ответил, что с пониманием. "Реклама сейчас везде, какая разница, будет в ящике лишняя бумажка или нет. То же самое с объявлениями на подъезде. Даже внимания не обращаю на них", — рассказал он.



© Sputnik / Ирина Петрович Рекламные объявления у подъезда переклеиваются по несколько раз в день, при этом клея "спамеры" не жалеют

Еще один собеседник Sputnik Егор (прим. — имя изменено по просьбе героя) занимался расклейкой объявлений несколько лет назад.

"Деньги быстрые были нужны. Афиши клеил по ночам там, где нельзя. 20 долларов в час получалось", — рассказал он.



© Sputnik / Александр Шурмелев Городская среда: что не так с парковками на Богдановича, 55

Он считает этот свой опыт работы глупостью, но говорит, что раньше, если интенсивно работать, можно было получить столько же, сколько получает в среднем минчанин за месяц. "Некоторых затягивает такой заработок, годами этим кормятся", — добавил Егор.

В конфликте жильцы — "спамеры" у каждой стороны своя правда. Одни считают, что нарушаются их права потребителей, поскольку нет возможности отказаться от получения назойливой рекламы. Другие парируют, что это всего лишь работа, в которой нет ничего криминального.

Что делать и куда писать?

Самый частый вопрос, который задавали недовольные "рекламным спамом" жильцы домов, — что делать и куда писать. Эти и другие вопросы Sputnik Беларусь задал начальнику сектора по рекламе Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Инне Гаврильчик.

"Законодательством "О рекламе" не запрещено распространять ее через почтовые ящики. Но из практики мы видим, учитывая большое количество рекламодателей и рекламораспространителей, что на одного человека приходится очень много листовок, которые фактически ему засоряют почтовый ящик. Эта проблема была озвучена еще в 2013 году, когда дорабатывался закон "О рекламе", Министерство торговли (теперь Министерство антимонопольного регулирования и торговли — Sputnik) придерживалось позиции, что нужно определить оператора, который будет рассылать, распространять такую рекламу только с согласия самих потребителей, по аналогии с электросвязью. Например, нельзя человеку отправлять рекламные смс-сообщения, если он не выразил свое согласие", — рассказала она.



© Sputnik / Ирина Петрович Коробки для "мусорной" рекламы спасают положение - многие жильцы отправляют ее из почтовых ящиков приямком сюда

В данный момент запрета на распространение рекламы таким способом в законодательстве "О почтовой связи" и "О рекламе" нет, а организовать работу так, чтобы все рекламодатели получали согласие потребителей на доставку рекламы в их почтовый ящик, нереально.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Кому в Минске мешают квартиры на час

Инна Гаврильчик подчеркнула, что когда планировалось внести изменения в закон, не все заинтересованные стороны это поддержали, поэтому они в закон не попали. "Но учитывая то, что обращения время от времени в МАРТ по этим вопросам поступают все равно, я думаю, что в 2018 году, на который у нас запланировано внесение изменений в закон, мы, по крайней мере, вынесем этот вопрос на обсуждение, поскольку проблема остается насущной на сегодняшний день", — отметила она.

С объявлениями, расклеенными в неположенных местах, бороться, как выяснилось, можно, но только в судебном порядке. "Это наружная реклама, и она должна размещаться только с согласия собственников. Это, например, товарищества собственников. Если такое согласие не получено, то фактически рекламодатель или рекламораспространитель в своих предпринимательских целях используют чужое имущество. Но такой вопрос решается только через суд", — пояснила представитель МАРТ.



© Фото: личный архив И. Гаврильчик Начальник сектора по рекламе МАРТ Инна Гаврильчик уверена, что с ненужной рекламой в почтовых ящиках можно бороться

Сам факт разбрасывания листовок в почтовые ящики не является нарушением законодательства. Это нарушает законные права владельца почтового ящика. "Почтовые ящики — это собственность жильцов, то есть фактически должен соблюдаться тот же порядок, который касается объявлений. Получается, что рекламодатель и рекламораспространитель чужое имущество используют для распространения своей рекламы. Но бороться с этим, опять-таки, можно только через суд", — отметила Гаврильчик.

Местные органы власти могут привлечь к ответственности, если имеются замечания не по месту размещения рекламы, а по содержательной части. Однако во многих случаях трудно найти самого рекламодателя, потому что нет адресов и наименований, есть только номера телефонов, но по ним найти рекламодателя затруднительно.

"В 2015-2016 году у нас было несколько обращений от граждан по поводу такой рекламы, в 2017 — два. К нам обращались граждане, в том числе и коллективно. Сами люди предложили такой вариант: они будут информировать об отказе от получения рекламных листовок. Они начали либо наклейки размещать, либо объявления в подъездах вешать о том, что они не желают получать рекламу. У кого-то получилось — стали меньше рекламы бросать, у кого-то не получилось — игнорируют, к сожалению, распространители", — рассказала Инна Гаврильчик.

Она также подчеркнула, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли обращалось к рекламным ассоциациям, которые есть у нас на рынке, те, в свою очередь, проинформировали своих членов о том, что люди жалуются на почтовую рекламу.



© Sputnik / Ирина Петрович От рекламных буклетов, обещающих сладкую жизнь, в подъездах одна грязь

Но есть и другая сторона медали. "Даже люди, которые к нам обращались с жалобами на рекламу в почтовых ящиках, усомнились в том, стоит ли совсем запрещать такую рекламу или какие-то жесткие требования вводить. Потому что для многих это действительно источник информации о близлежащих магазинах, скидках, услугах и так далее", — прокомментировала начальник сектора по рекламе МАРТ.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли призвало участников рынка рекламы к тому, чтобы они более внимательно относились к обращениям потребителей и учитывали их интересы.

Порча дверей подъездов входит в компетенцию местных органов власти и Министерства жилищно-коммунального хозяйства — это уже вопрос благоустройства и содержания территорий и зданий в надлежащем состоянии. Соответственно, с жалобами по этому вопросу можно обращаться именно туда.

"Если говорить о рекламе в почтовых ящиках, то на сегодняшний день с этим можно бороться: установить коробку для мусора, чтобы не засорять подъезд, и информировать рекламораспространителей либо наклейками, либо объявлениями. Например, при входе в подъезд", — подытожила Инна Гаврильчик.