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ГАИ: водитель имеет право оспорить приписываемое ему правонарушение
25.10.2017 07:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Позиция водителя в рамках вынесения решения на административной комиссии будет учтена при вынесении того или иного решения, отметил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
"Если отсутствует состав административного правонарушения, то дело будет прекращено. Если усматриваются ситуационные смягчающие обстоятельства или водителем логически поясняется цепочка действий, приведших к нарушению, должностное лицо может принять решение, что это было не настолько серьезное правонарушение", — сказал он.
Также Вадим Гаркун обратил внимание, что в рамках статьи существует некая "вилка", которая может быть учтена должностным лицом в каждой конкретной ситуации и стать основанием для смягчения наказания.
В пресс-центре Sputnik Беларусь
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Если водитель не согласен с вменяемым ему правонарушением, он имеет право изложить свою позицию и предоставить соответствующие документы должностному лицу,...
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