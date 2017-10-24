ГАИ: водитель имеет право оспорить приписываемое ему правонарушение

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Позиция водителя в рамках вынесения решения на административной комиссии будет учтена при вынесении того или иного решения, отметил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.



© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома Более двух тысяч нетрезвых водителей выявили в Минске

"Если отсутствует состав административного правонарушения, то дело будет прекращено. Если усматриваются ситуационные смягчающие обстоятельства или водителем логически поясняется цепочка действий, приведших к нарушению, должностное лицо может принять решение, что это было не настолько серьезное правонарушение", — сказал он.

Также Вадим Гаркун обратил внимание, что в рамках статьи существует некая "вилка", которая может быть учтена должностным лицом в каждой конкретной ситуации и стать основанием для смягчения наказания.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла прямая линия с руководством ГАИ города Минска, на которую поступило более 20 звонков на самые актуальные для города темы. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.