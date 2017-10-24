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ГАИ: водитель имеет право оспорить приписываемое ему правонарушение

25.10.2017 07:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Позиция водителя в рамках вынесения решения на административной комиссии будет учтена при вынесении того или иного решения, отметил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.

ГАИ: водитель имеет право оспорить приписываемое ему правонарушение
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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"Если отсутствует состав административного правонарушения, то дело будет прекращено. Если усматриваются ситуационные смягчающие обстоятельства или водителем логически поясняется цепочка действий, приведших к нарушению, должностное лицо может принять решение, что это было не настолько серьезное правонарушение", — сказал он.

Также Вадим Гаркун обратил внимание, что в рамках статьи существует некая "вилка", которая может быть учтена должностным лицом в каждой конкретной ситуации и стать основанием для смягчения наказания.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла прямая линия с руководством ГАИ города Минска, на которую поступило более 20 звонков на самые актуальные для города темы. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь. 

 
Теги: Минск
 
 
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Если водитель не согласен с вменяемым ему правонарушением, он имеет право изложить свою позицию и предоставить соответствующие документы должностному лицу,...

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