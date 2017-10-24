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Наличие видеорегистратора дисциплинирует инспекторов и водителей

25.10.2017 07:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. За последние два года все сотрудники ДПС, несущие службу на дорогах, постепенно были оснащены автомобильными видеорегистраторами. На сегодняшний день 100% парка служебных автомобилей обеспечены этими техническими средствами, заявил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.

Наличие видеорегистратора дисциплинирует инспекторов и водителей
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Личный состав ДПС города Минска также оснащен носимыми видеорегистраторами, которые осуществляют соответствующую запись. Наши нормативные документы определяют для сотрудников порядок использования этих приборов. И мы ощущаем положительный эффект от их использования: это дисциплинирует как наших сотрудников, так и участников дорожного движения, с кем им приходится общаться в рамках ведения административного процесса", — рассказал он.

По его словам, это существенно помогает при разборе правонарушений, вменяемых водителям, которые попали в зону видимости этих регистраторов. При соблюдении определенных процессуальных моментов эти видеозаписи могут являться доказательством по делу об административном правонарушении.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла прямая линия с руководством ГАИ города Минска, на которую поступило более 20 звонков на самые актуальные для города темы. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению ГАИ, использование видеорегистраторов помогает в разборе правонарушений.

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