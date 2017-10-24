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Наличие видеорегистратора дисциплинирует инспекторов и водителей
25.10.2017 07:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. За последние два года все сотрудники ДПС, несущие службу на дорогах, постепенно были оснащены автомобильными видеорегистраторами. На сегодняшний день 100% парка служебных автомобилей обеспечены этими техническими средствами, заявил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Личный состав ДПС города Минска также оснащен носимыми видеорегистраторами, которые осуществляют соответствующую запись. Наши нормативные документы определяют для сотрудников порядок использования этих приборов. И мы ощущаем положительный эффект от их использования: это дисциплинирует как наших сотрудников, так и участников дорожного движения, с кем им приходится общаться в рамках ведения административного процесса", — рассказал он.
По его словам, это существенно помогает при разборе правонарушений, вменяемых водителям, которые попали в зону видимости этих регистраторов. При соблюдении определенных процессуальных моментов эти видеозаписи могут являться доказательством по делу об административном правонарушении.
В пресс-центре Sputnik Беларусь
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По мнению ГАИ, использование видеорегистраторов помогает в разборе правонарушений.
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