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Движение в пункте пропуска "Берестовица" 26 октября на несколько часов будет приостановлено
25.10.2017 09:10 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
25 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Движение в пункте пропуска "Берестовица" будет приостановлено на несколько часов 26 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.
В этот день рядом с пунктом пропуска на белорусско-польской границе специалисты электросетей будут проводить замену трансформаторов.
"С 10 до 14 часов движение грузового транспорта как на въезд в Республику Беларусь, так и на выезд из страны будет временно приостановлено. Также на выезд из Республики Беларусь будет приостановлено движение легковых автомобилей", - уточнили в Гродненской региональной таможне.
Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута следования через белорусско-польскую границу.-0-
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