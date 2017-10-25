ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шуневич о новом порядке проведения массовых мероприятий: постараемся сделать так, чтобы было удобно всем

25.10.2017 10:15 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич по просьбе журналистов прокомментировал сегодня поправки в некоторые законы по вопросам проведения массовых мероприятий, которые будут рассмотрены в Палате представителей в первом чтении, передает корреспондент БЕЛТА.

"Меняется очень многое, меняется основной принцип проведения массовых мероприятий", - отметил Игорь Шуневич.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 230
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич по просьбе журналистов прокомментировал сегодня поправки в некоторые законы по...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Суд над российским священником-сутенером начинается сегодня в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика