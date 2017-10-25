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Шуневич о новом порядке проведения массовых мероприятий: постараемся сделать так, чтобы было удобно всем
25.10.2017 10:15 — Новости Общества | БелТА
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич по просьбе журналистов прокомментировал сегодня поправки в некоторые законы по вопросам проведения массовых мероприятий, которые будут рассмотрены в Палате представителей в первом чтении, передает корреспондент БЕЛТА.
"Меняется очень многое, меняется основной принцип проведения массовых мероприятий", - отметил Игорь Шуневич.
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Шуневич о новом порядке проведения массовых мероприятий: постараемся сделать так, чтобы было удобно всем
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич по просьбе журналистов прокомментировал сегодня поправки в некоторые законы по...
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