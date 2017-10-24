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Суд над российским священником-сутенером начинается сегодня в Витебске
25.10.2017 10:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. В Витебске сегодня начинается суд над священником из России, который обвиняется в сутенерстве, сообщили в пресс-службе суда.
Дело будет рассматриваться в суде Железнодорожного района города. Слушания пройдут за закрытыми дверями.
© Sputnik/ Константин Чалабов
Как
По данным следствия, 39-летний мужчина с апреля по август 2017 года вел переписку в интернете с двумя жительницами Витебска. Получив их согласие на занятие проституцией за денежное вознаграждение в городе Санкт-Петербурге, священник прибыл в Витебск для перевозки их в Российскую Федерацию. При посадке с девушками в поезд мужчина был задержан.
Помимо этого установлено, что священник совместно с 19-летней гражданкой Таджикистана в январе-феврале текущего года вел аналогичную переписку в сети и с другими девушками-гражданками Беларуси. Молодая женщина в настоящее время приговорена к пяти годам лишения свободы.
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Уголовное дело священнослужителя из Ленинградской области, который обвиняется в сутенерстве, будет рассмотрено за закрытыми дверями.
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