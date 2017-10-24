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Шуневич: закон "О массовых мероприятиях" ждет либерализация

25.10.2017 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 авг — Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич назвал изменения и дополнения в закон "О массовых мероприятиях" "жесточайшей либерализацией".

Шуневич: закон "О массовых мероприятиях" ждет либерализация
© Sputnik / Виктор Толочко
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Депутаты Палаты представителей сегодня рассмотрят проект закона "О внесении изменений в законодательство о массовых мероприятиях", в соответствии с которым предлагается внести уведомительный принцип порядка проведения массовых мероприятий.

"Уведомительный принцип — это жесточайшая либерализация законодательства",- заявил Шуневич журналистам в среду в палате представителей.

По его словам, это общемировая норма, которая используется во многих странах.

Он также отметил, что МВД, которое было инициатором данных изменений, постарается сделать все, чтобы всем было удобно и максимально упростить процедуру, связанную с заявкой на проведение массового мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МВД убежден, что введение заявительного порядка на проведение массовых мероприятий является общемировой нормой.

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