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Шуневич: унижения в армии - позор для всех

25.10.2017 10:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Унижения солдат в армии — общий позор для всех людей в погонах, заявил в среду журналистам министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

Шуневич: унижения в армии - позор для всех
© Sputnik / Виктор Толочко
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Последние недели Беларусь бурно обсуждает факты дедовщины в белорусской армии. Вопрос вновь стал актуальным после загадочной гибели солдата-срочника в Печах под Борисовом.

"Я три года проходил службу в военно-морском флоте и знаю, что порядок в воинских частях и на кораблях обеспечивают не только старшие командиры, но и младшие. Конечно же, в этом вопросе, дедовщины, все зависит в основном от них. Порядок, который должен быть в казарме, иногда требует жесткого подчинения и выполнения определенных функций — даже, скажем, по уборке", — рассказал Шуневич о своем видении дисциплины в армии.

По мнению руководителя МВД, распределение обязанностей должно быть справедливым и честным. "Так всегда было, есть и будет в армии и на флоте", — отметил Шухевич.

"А унижения, различного рода воздействия, в том числе психологическое и физическое, это — позор для всех. Все они, и мы все, люди в погонах, рано или поздно станем в один строй, если понадобится", — заключил глава МВД.

Сейчас по факту гибели солдата в Печах возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают работать над выявлением всех обстоятельств произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МВД уверен, что порядок в армии зависит не только от старших, но и от младших командиров.

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