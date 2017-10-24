Шуневич: унижения в армии - позор для всех

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Унижения солдат в армии — общий позор для всех людей в погонах, заявил в среду журналистам министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.



© Sputnik / Виктор Толочко СК озвучил три версии гибели рядового Александра Коржича в Печах

Последние недели Беларусь бурно обсуждает факты дедовщины в белорусской армии. Вопрос вновь стал актуальным после загадочной гибели солдата-срочника в Печах под Борисовом.

"Я три года проходил службу в военно-морском флоте и знаю, что порядок в воинских частях и на кораблях обеспечивают не только старшие командиры, но и младшие. Конечно же, в этом вопросе, дедовщины, все зависит в основном от них. Порядок, который должен быть в казарме, иногда требует жесткого подчинения и выполнения определенных функций — даже, скажем, по уборке", — рассказал Шуневич о своем видении дисциплины в армии.

По мнению руководителя МВД, распределение обязанностей должно быть справедливым и честным. "Так всегда было, есть и будет в армии и на флоте", — отметил Шухевич.

"А унижения, различного рода воздействия, в том числе психологическое и физическое, это — позор для всех. Все они, и мы все, люди в погонах, рано или поздно станем в один строй, если понадобится", — заключил глава МВД.

Сейчас по факту гибели солдата в Печах возбуждено уголовное дело . Следователи продолжают работать над выявлением всех обстоятельств произошедшего.