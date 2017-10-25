Шуневич о новом порядке проведения массовых мероприятий: постараемся сделать так, чтобы было удобно всем

Игорь Шуневич. Фото из архива

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич по просьбе журналистов прокомментировал сегодня поправки в некоторые законы по вопросам проведения массовых мероприятий, которые будут рассмотрены в Палате представителей в первом чтении, передает корреспондент БЕЛТА.

"Меняется очень многое, меняется основной принцип проведения массовых мероприятий", - отметил Игорь Шуневич. По его словам, в Беларуси вводится принцип, который соответствует общемировой практике, - это принятие уведомительного порядка проведения массовых мероприятий в постоянных местах, которые определены для этого местными исполнительными и распорядительными органами. "То есть любая организация, человек может прийти, заявить о своем желании провести массовое мероприятие в установленном месте, и на это согласие властей не требуется", - пояснил руководитель ведомства.

При этом Игорь Шуневич обратил внимание, что если проведение массового мероприятия запланировано в неустановленном месте, в таком случае будет необходимо получение согласия местных властей.

"Мы постараемся сделать так, чтобы было удобно всем - и властям, и тем, кто заявляет о проведении массовых мероприятий. Постараемся сделать максимально удобной саму процедуру и упростить ее", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, основная новация законопроекта - введение уведомительного порядка проведения массовых мероприятий в тех местах, которые определены для этих целей местными органами власти. Также на организаторов возлагается обязанность по заключению договоров на оказание услуг по охране общественного порядка, медицинскому обслуживанию и уборке территории.

Массовые мероприятия, проводимые в иных (не запрещенных для этих целей) местах, будут проходить на прежних условиях обязательного получения разрешения от местного исполнительного и распорядительного органа.

При этом в документе прописано, что местные власти не позднее чем за пять дней до даты планируемого мероприятия должны сообщить о недопустимости его проведения в двух случаях: если ранее уже поступило уведомление от другого заявителя о проведении в том же месте и в то же время или если поданное уведомление не соответствует требованиям законодательства.-0-