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Шуневич прокомментировал ситуацию с виновником ДТП на Кальварийской

25.10.2017 10:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Компетентные органы  проводят проверку на предмет законности действий инспектора ДПС, который прибыл на место резонансного ДТП на улице Кальварийской с участием гражданина России, сообщил журналистам в среду глава МВД Беларуси Игорь Шуневич.

Шуневич прокомментировал ситуацию с виновником ДТП на Кальварийской
© Pixabay
ДТП с такси на Кальварийской: водитель BMW объявлен в розыск

"Проверка еще продолжается. Если будет установлено, что инспектор нарушил инструкцию, он будет наказан за это. А почему он это сделал, выяснит проверка", —  заявил  Шуневич, отвечая на вопросы журналистов о том, почему инспектор отпустил виновника дорожно-транспортного происшествия.

Резонансное ДТП в Минске произошло в ночь на 7 октября. BMW 650 под управлением пьяного водителя врезался в Opel Astra службы такси. Таксист в результате был доставлен в БСМП в тяжелом состоянии.

Водитель BMW скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Было установлено, что он является выходцем из Беларуси и имеет гражданство России.

Фигуранту дела было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Против гражданина России, который в нетрезвом состоянии спровоцировал серьезное ДТП в Минске, было возбуждено уголовное дело.

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