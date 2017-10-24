Шуневич прокомментировал ситуацию с виновником ДТП на Кальварийской

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Компетентные органы проводят проверку на предмет законности действий инспектора ДПС, который прибыл на место резонансного ДТП на улице Кальварийской с участием гражданина России, сообщил журналистам в среду глава МВД Беларуси Игорь Шуневич.

"Проверка еще продолжается. Если будет установлено, что инспектор нарушил инструкцию, он будет наказан за это. А почему он это сделал, выяснит проверка", — заявил Шуневич, отвечая на вопросы журналистов о том, почему инспектор отпустил виновника дорожно-транспортного происшествия.

Резонансное ДТП в Минске произошло в ночь на 7 октября . BMW 650 под управлением пьяного водителя врезался в Opel Astra службы такси. Таксист в результате был доставлен в БСМП в тяжелом состоянии.

Водитель BMW скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Было установлено, что он является выходцем из Беларуси и имеет гражданство России.

Фигуранту дела было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси.