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Шуневич прокомментировал ситуацию с виновником ДТП на Кальварийской
25.10.2017 10:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Компетентные органы проводят проверку на предмет законности действий инспектора ДПС, который прибыл на место резонансного ДТП на улице Кальварийской с участием гражданина России, сообщил журналистам в среду глава МВД Беларуси Игорь Шуневич.
"Проверка еще продолжается. Если будет установлено, что инспектор нарушил инструкцию, он будет наказан за это. А почему он это сделал, выяснит проверка", — заявил Шуневич, отвечая на вопросы журналистов о том, почему инспектор отпустил виновника дорожно-транспортного происшествия.
Резонансное ДТП в Минске
Водитель BMW скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Было установлено, что он является выходцем из Беларуси и имеет гражданство России.
Фигуранту дела было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси.
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Против гражданина России, который в нетрезвом состоянии спровоцировал серьезное ДТП в Минске, было возбуждено уголовное дело.
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