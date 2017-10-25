ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мокрый снег ожидается в Беларуси 26 октября

25.10.2017 11:20 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег ожидается в Беларуси 26 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, будет преобладать облачная погода. На большей части территории прогнозируются осадки (мокрый снег, дождь), ночью и утром в северных и центральных районах ожидается сильный мокрый снег. По востоку местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-восточный с переходом на западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, местами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью - от минус 5 по северо-востоку до плюс 6 градусов по юго-западу. Днем будет 3-9 градусов выше нуля, по юго-западу - до 11 со знаком плюс.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 190
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег ожидается в Беларуси 26 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Шуневич прокомментировал ситуацию с виновником ДТП на Кальварийской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика