25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег ожидается в Беларуси 26 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, будет преобладать облачная погода. На большей части территории прогнозируются осадки (мокрый снег, дождь), ночью и утром в северных и центральных районах ожидается сильный мокрый снег. По востоку местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-восточный с переходом на западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, местами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью - от минус 5 по северо-востоку до плюс 6 градусов по юго-западу. Днем будет 3-9 градусов выше нуля, по юго-западу - до 11 со знаком плюс.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города