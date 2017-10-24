|
Депутаты приняли в первом чтении проект закона о массовых мероприятиях
25.10.2017 11:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в первом чтении проект закона о "Внесении дополнений и изменений в некоторые законы по вопросам проведения массовых мероприятий", — передает корреспондент Sputnik в среду из Овального зала.
© Sputnik / Виктор Толочко
Данный законопроект представил депутатам министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич.
"Основная новация проекта закона — это уведомительный порядок проведения массовых мероприятий в местах, которые определены местными исполнительными и распорядительными органами", — заявил министр.
По его словам, в соответствии с законопроектом, местные власти должны будут не позднее чем за 5 дней до начала мероприятия дать ответ, разрешили ли они провести мероприятие.
Отвечая на вопросы депутатов, Шуневич отметил, что в первую очередь массовое мероприятие должно быть безопасным.
Министр также подчеркнул, что предлагаемые нормы
В соответствии с законопроектом, Проводить массовые мероприятия в уведомительном порядке будет можно только в тех местах, которые определены местными властями, сказал Шуневич.
Законопроект также предлагает ряд норм для работы журналистов на массовых мероприятий, в частности наличие так называемых опознавательных знаков — жилетов с надписью "пресса".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МВД Беларуси заявил, что в первую очередь, массовое мероприятие должно быть безопасным.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии