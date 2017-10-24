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Депутаты приняли в первом чтении проект закона о массовых мероприятиях

25.10.2017 11:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в первом чтении проект закона о "Внесении дополнений и изменений в некоторые законы по вопросам проведения массовых мероприятий", — передает корреспондент Sputnik в среду из Овального зала.

Депутаты приняли в первом чтении проект закона о массовых мероприятиях
© Sputnik / Виктор Толочко
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Данный законопроект представил депутатам министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич.

"Основная новация проекта закона — это уведомительный порядок проведения массовых мероприятий в местах, которые определены местными исполнительными и распорядительными органами", — заявил министр.

По его словам, в соответствии с законопроектом, местные власти должны будут не позднее чем за 5 дней до начала мероприятия дать ответ, разрешили ли они провести мероприятие.

Отвечая на вопросы депутатов, Шуневич отметил, что в первую очередь массовое мероприятие должно быть безопасным.

Министр также подчеркнул, что предлагаемые нормы позволят максимально либерализировать законодательство о массовых мероприятиях. Вместе с тем он отметил, что повышается ответственность политических партий и общественных объединений. По его словам, в законопроекте содержится норма о том, что подать заявку на проведение массового мероприятия не может лицо, с которого не снята судимость.

В соответствии с законопроектом, Проводить массовые мероприятия в уведомительном порядке будет можно только в тех местах, которые определены местными властями, сказал Шуневич.

Законопроект также предлагает ряд норм для работы журналистов на массовых мероприятий, в частности наличие так называемых опознавательных знаков — жилетов с надписью "пресса".

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МВД Беларуси заявил, что в первую очередь, массовое мероприятие должно быть безопасным.

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