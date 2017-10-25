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ГТК прокомментировал очереди на белорусско-литовской границе

25.10.2017 11:40 — Новости Общества | БелТА  
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25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько прокомментировал сегодня большие очереди грузовых автомобилей на белорусcко-литовской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если говорить об очередях с нашей стороны, то там стоит уже оформленный транспорт, который не может въехать на территорию сопредельного государства. И, соответственно, те машины, которые стоят перед пунктом пропуска, не могут въехать и не могут быть нами оформлены. Мы постоянно работаем с литовскими коллегами, чтобы они имели возможность принимать больше транспорта", - пояснил он.

Юрий Сенько также отметил, что перевозчики сами выбирают именно этот маршрут. "На литовском направлении есть возможность вывозить больше топлива в своих баках - в пределах всего объема баков, предусмотренных заводами-изготовителями, а на польском направлении - только в объеме 600 л. Перевозчик сам выбирает или ему постоять в очереди и вывезти два бака, или ехать на польскую границу", - подчеркнул он.

"С технической точки зрения мы готовы оформлять большие объемы транспорта (на литовской границе. - Прим. БЕЛТА), но физически не можем, так как сопредельная сторона этот транспорт не принимает", - резюмировал Юрий Сенько.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько прокомментировал сегодня большие очереди грузовых автомобилей на...

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