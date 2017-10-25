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Возбуждено 13 уголовных дел по факту гибели солдата в Печах

25.10.2017 11:57 — Новости Общества | БелТА  
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Возбуждено 13 уголовных дел по факту гибели солдата в Печах
Фото из архива

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено 13 уголовных дел по факту гибели солдата в Печах, сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено 13 уголовных дел по факту гибели солдата в Печах, сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Иван...

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