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Возбуждено 13 уголовных дел по факту гибели солдата в Печах
25.10.2017 11:57 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено 13 уголовных дел по факту гибели солдата в Печах, сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.
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25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено 13 уголовных дел по факту гибели солдата в Печах, сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Иван...
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