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Носкевич: расследование по делу "Регнума" завершено
25.10.2017 12:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного в отношении автором "Регнум", сообщил журналистам в среду Председатель Следственного комитета Иван Носкевич.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Расследование данного дела завершено, оно было передано прокурору", — сообщил глава Следственного комитета.
По его словам, прокурор 17 октября направил его в Минской городской суд. Носкевич напомнил, что, как и ранее по данному делу проходят три обвиняемых.
"Дело Баранчика выделено в отдельное производство", — сказал он, уточнив, что российская сторона не выдала данного гражданина по просьбе белорусских правоохранительных органов.
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Российская сторона не выдала шеф-редактора "Регнума" Юрия Баранчика Беларуси, поэтому его дело выделено в отдельное производство.
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