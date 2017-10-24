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Носкевич: расследование по делу "Регнума" завершено

25.10.2017 12:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного в отношении автором "Регнум", сообщил журналистам в среду Председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

Носкевич: расследование по делу "Регнума" завершено
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Расследование данного дела завершено, оно было передано прокурору", — сообщил глава Следственного комитета.

По его словам, прокурор 17 октября направил его в Минской городской суд. Носкевич напомнил, что, как и ранее по данному делу проходят три обвиняемых.

"Дело Баранчика выделено в отдельное производство", — сказал он, уточнив, что российская сторона не выдала данного гражданина по просьбе белорусских правоохранительных органов.

Трех белорусских внештатников агентства "Регнум", которые писали под псевдонимами, задержали в декабре прошлого года после публикаций материалов на белорусскую тему – в отношении них были возбуждены уголовные за разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни. По информации СК Беларуси, "нанимателем" задержанных был именно Баранчик.

 
Теги: Минск
 
 
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Российская сторона не выдала шеф-редактора "Регнума" Юрия Баранчика Беларуси, поэтому его дело выделено в отдельное производство.

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