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СК: на теле Коржича следов побоев не найдено
25.10.2017 12:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт – Sputnik. По результатам судебно-медицинской экспертизы следов побоев на теле погибшего солдата-срочника Александра Коржича обнаружено не было, заявил журналистам в среду глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.
© Sputnik / Виктор Толочко
Тело военнослужащего в петле
"На теле Коржича нет ни одного повреждения, за исключением борозды от повешения", – заявил он.
Носкевич отметил, что за следы от побоев родные погибшего солдата приняли трупные пятна.
По словам Носкевича, сейчас ежедневно только этим делом занимаются 15-20 следователей. В одно производство объединены 13 уголовных дел — за халатность, мошенничество и другим аспектам.
Кроме того, в настоящее время следователи вновь изучают материалы по случаям гибели или травмирования солдат за последние шесть лет. Носкевич не исключил, что решения по некоторым из них могут быть пересмотрены.
"Если вы думаете, что некие иные решения будут приняты только из-за общественного резонанса, — этот вывод далек от истины. Самое главное, что люди — фигуранты по тем делам — молчали, а тут начали говорить или менять показания", — добавил глава СК.
При этом он допустил возможность того, что какие-либо дела могли дойти до суда.
Как ранее сообщалось, матери погибшего солдата в Министерстве обороны Беларуси заявили, что он покончил с собой. После того как дело приобрело широкий общественный резонанс, им занялся СК – было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 443 Уголовного кодекса. УСК по Минской области передал дело в главное следственное управление Центрального аппарата СК. Были произведены задержания десяти человек: семи сержантов, одного прапорщика и двоих офицеров. После произошедшего в Печах из армии были уволены несколько человек,
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Родственники погибшего солдата приняли за побои появившиеся на теле погибшего трупные пятна.
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