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25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено 13 уголовных дел по факту гибели солдата в Печах, сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Носкевич проинформировал, что в ходе расследования возбуждено и соединено в одно производство уже 13 уголовных дел. "Это и неуставные взаимоотношения, и халатность, и мошенничество", - пояснил Иван Носкевич.

Председатель Следственного комитета отметил, что расследование гибели Александра Коржича продолжается, ежедневно 15-20 следователей занимаются только этим делом. На данный момент следствие, как и прежде, разрабатывает три основные версии: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. "Я не могу никакую из них в настоящий момент назвать в качестве превалирующей. Отрабатываем очень плотно каждую", - сказал он.

Председатель СК подчеркнул, что следствие по этому делу ведется максимально открыто и прозрачно. Он заверил, что как только появятся первые результаты, и следователи придут к определенному выводу о том, какая из версий является основной и что стало причиной смерти рядового, СМИ будут проинформированы.-0-