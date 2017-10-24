Бизнесмен Арбузов встретит Новый год в СИЗО

МИНСК, 25 окт – Sputnik. Следственные органы приняли решение продлить срок содержания под стражей председателю совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталию Арбузову, сообщил журналистам в среду глава СК Иван Носкевич.



© Фото: СК Беларуси / Алексей Киселевский Носкевич: возможность изменить меру пресечения Арбузову не исключена

"Принято решение о продлении срока расследования и нахождения под стражей до девяти месяцев, то есть до 12 января 2018 года", – сказал Носкевич.

По его словам, следствием получен окончательный вариант всех проверок правоохранительными органами хозяйственной деятельности группы компаний Fenox Global Group – сумма неуплаты налогов составила 40 миллионов рублей.

"Это серьезная сумма. Нужно разбираться. Пока нет оснований для изменения меры пресечения", – заявил глава СК.

Председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов был задержан 12 апреля по подозрению в уклонении от уплаты налогов и незаконном получении из бюджета НДС. По его делу также проходят и были задержаны еще 11 человек.

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