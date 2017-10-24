Студентов не озадачат блокчейном на этапах ЧМ по программированию

МИНСК, 25 окт — Sputnik. На этапе ЧМ по программированию среди студентов в Минске состоятся два мастер-класса по интернету вещей и блокчейну, рассказал на встрече организаторов 1/4 финала чемпионата мира по программированию среди студентов с журналистами в пресс-центре Sputnik Беларусь декан факультета прикладной математики и информатики БГУ Павел Мандрик.



© Sputnik / Виктор Толочко Мандрик: банки просто обязаны использовать технологию блокчейн

"Мы планируем два мастер-класса, посвященных современным технологиям, которые используются во всем мире, — интернету вещей и блокчейну. Эти экономически важные современные технологии развиваются именно потому, что там необходимо использовать не только достижения, связанные с оборудованием, самое главное там — организация алгоритмов обработки данных", — отметил он.

По словам Павла Мандрика, все участники соревнований — специалисты по разработке эффективных, быстрых алгоритмов. И для них появляется возможность достижения практических результатов в виде дальнейшей работы на конкретных предприятиях, которые используют эти передовые технологии.

Председатель научного комитета соревнований, старший преподаватель кафедры вычислительной математики факультета прикладной математики и информатики БГУ Алексей Толстиков обратил внимание, что задач для участников, напрямую связанных с технологией блокчейн, на соревнованиях не будет.

"В заданиях мы в специфику никогда не погружаемся, однако в основе многих современных технологий, в том числе, блокчейна, лежат определенные структуры данных и алгоритмы, которые давно изобретены. Они довольно сложные, но именно на их основе можно сделать какую-то "обертку" и получить другую задачу. Она получается вымышленной", — рассказал он.

"Сложные модели блокчейн или большие данные распределенных систем не делаются на соревнованиях за 5 часов, однако понимание, что это такое, и решение задач на "обертке" вокруг этой теории вполне возможно. Саму технологию блокчейн ни один из этапов чемпионата мира не касается, но может быть одна или две задачи, связанные с "внутренностями" популярной на сегодняшний день технологии", — отметил Мандрик.

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь прошла встреча с журналистами организаторов 1/4 финала чемпионата мира по программированию среди студентов. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.