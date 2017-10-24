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Экс-президент США Буш-старший извинился за "сексуальные домогательства"

25.10.2017 13:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Экс-президент Америки Джордж Буш-старший принес свои извинения актрисе Хезер Линд, которая обвинила его в сексуальных домогательствах.

Комментарий бывшего президента сегодня опубликовала газета The Daily Mail.

Экс-президент США Буш-старший извинился за "сексуальные домогательства"
© Pexels
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В своем заявлении Буш-старший отметил, "что никогда и ни при каких обстоятельствах умышленно никого не огорчил, и он искренне извиняется, если его попытка пошутить обидела госпожу Линд".

Ранее американская актриса Хезер Линд обвинила бывшего президента США, прикованного к инвалидному креслу, в домогательствах, которые произошли 4 года назад.

Как отметила Линд в своей публикации в Instagram, во время представления сериала "Поворот: шпионы Вашингтона", Буш-старший позволил себе потрогать актрису сзади и отпустил неприличную шутку. Все это произошло на глазах супруги экс-президента, которая среагировала достаточно спокойно.

Через несколько часов актриса свой пост удалила без объяснения причин.

Напомним, что Джордж Буш-старший занимал пост президента США с 1989 по 1993 год.

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Теги: Минск
 
 
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После обвинений в сексуальных домогательствах актрисой Хезер Линд бывший президент Америки был вынужден объясниться.

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