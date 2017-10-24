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Экс-президент США Буш-старший извинился за "сексуальные домогательства"
25.10.2017 13:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Экс-президент Америки Джордж Буш-старший принес свои извинения актрисе Хезер Линд, которая обвинила его в сексуальных домогательствах.
Комментарий бывшего президента сегодня опубликовала газета
В своем заявлении Буш-старший отметил, "что никогда и ни при каких обстоятельствах умышленно никого не огорчил, и он искренне извиняется, если его попытка пошутить обидела госпожу Линд".
Ранее американская актриса Хезер Линд
Как отметила Линд в своей публикации в Instagram, во время представления сериала "Поворот: шпионы Вашингтона", Буш-старший позволил себе потрогать актрису сзади и отпустил неприличную шутку. Все это произошло на глазах супруги экс-президента, которая среагировала достаточно спокойно.
Через несколько часов актриса свой пост удалила без объяснения причин.
Напомним, что Джордж Буш-старший занимал пост президента США с 1989 по 1993 год.
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После обвинений в сексуальных домогательствах актрисой Хезер Линд бывший президент Америки был вынужден объясниться.
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