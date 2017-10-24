|
Носкевич: расследование дела "Белого легиона" будет завешено к зиме
25.10.2017 13:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Следственный комитет Беларуси до конца осени 2017 года завершит расследование так называемого дела "Белого легиона", сообщил глава СК Иван Носкевич.
Дело о незаконном вооруженном формировании было возбуждено КГБ Беларуси в апреле этого года.
"Расследование данного уголовного дела продолжается, но я полагаю, что оснований разбираться до бесконечности нет", — заявил Носкевич журналистам в среду.
По его словам, предварительное расследование по данному будет завершено в ближайшее время.
"В течение осени мы уже поставим точку в этом деле", — сказал глава СК.
Он также заявил, что решение по делу "Белого легиона" будет принято "законное и обоснованное".
Задержания лиц, подозреваемых в подготовке вооруженных провокаций в Беларуси,
По информации КГБ, были задержаны лидеры расформированного в 2000-х "Белого легиона" Мирослав Лозовский и не зарегистрированного в Беларуси "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич, а также члены клуба "Патриот" — всего 26 человек.
Спустя какое-то время все фигуранты
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич считает, что нет смысла до бесконечность разбираться в деле "Белого легиона".
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии