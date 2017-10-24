МИНСК, 25 окт — Sputnik. Следственный комитет Беларуси до конца осени 2017 года завершит расследование так называемого дела "Белого легиона", сообщил глава СК Иван Носкевич.

Дело о незаконном вооруженном формировании было возбуждено КГБ Беларуси в апреле этого года.

"Расследование данного уголовного дела продолжается, но я полагаю, что оснований разбираться до бесконечности нет", — заявил Носкевич журналистам в среду.

По его словам, предварительное расследование по данному будет завершено в ближайшее время.

"В течение осени мы уже поставим точку в этом деле", — сказал глава СК.

Он также заявил, что решение по делу "Белого легиона" будет принято "законное и обоснованное".

Задержания лиц, подозреваемых в подготовке вооруженных провокаций в Беларуси, начались после посещения президентом Александром Лукашенко в марте могилевского предприятия "Кроноспан", где он заявил, что под Бобруйском готовили боевиков для осуществления на территории страны провокаций с применением оружия на День Воли (25 марта — Sputnik).

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По информации КГБ, были задержаны лидеры расформированного в 2000-х "Белого легиона" Мирослав Лозовский и не зарегистрированного в Беларуси "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич, а также члены клуба "Патриот" — всего 26 человек.

Спустя какое-то время все фигуранты были отпущены из СИЗО.