Солист Linkin Park завещал все свое имущество детям и супруге

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Совершивший самоубийство в июле солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон завещал все свое имущество супруге и шестерым детям, сообщил портал TMZ .

По завещанию активы исполнителя, включая пенсионный счет, перейдут его жене Талинде. Она также получит авторские права на музыку Беннингтона. Все остальные активы будут переданы в семейный фонд Беннингтон, созданный в 2007 году.

Лидер Linkin Park был женат дважды, от обоих браков у него осталось шестеро детей – все они названы наследниками музыканта.

Честера Беннингтона, бессменного фронтмена Linkin Park, обнаружили мертвым в его доме в Палос-Вердес-Эстейтс (штат Калифорния). Впоследствии местные власти подтвердили, что причиной смерти 41-летнего певца стал суицид. Беннингтона похоронили в ботаническом саду Палос-Вердес-Эстейтса.