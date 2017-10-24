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Солист Linkin Park завещал все свое имущество детям и супруге
25.10.2017 13:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Совершивший самоубийство в июле солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон завещал все свое имущество супруге и шестерым детям, сообщил портал
По завещанию активы исполнителя, включая пенсионный счет, перейдут его жене Талинде. Она также получит авторские права на музыку Беннингтона. Все остальные активы будут переданы в семейный фонд Беннингтон, созданный в 2007 году.
Лидер Linkin Park был женат дважды, от обоих браков у него осталось шестеро детей – все они названы наследниками музыканта.
Честера Беннингтона, бессменного фронтмена Linkin Park,
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Лидер Linkin Park был женат дважды, от обоих браков у него осталось шестеро детей – все они названы наследниками музыканта.
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