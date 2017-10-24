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Лукашенко готов принять на безвозмездное оздоровление детей из Китая
25.10.2017 13:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт – Sputnik. Беларусь в качестве подарка к XIX съезду Коммунистической партии Китая готова в следующем году принять на оздоровление на безвозмездной основе детей из КНР, говорится в поздравлении президента республики Александра Лукашенко лидеру КНР Си Цзиньпину.
© REUTERS/ Jason Lee
Глава государства в среду направил поздравительную телеграмму своему китайскому коллеге в связи с
"Беларусь (…) в честь завершения исторического XIX съезда КПК имеет честь преподнести подарок народу Китая – принять в 2018 году на безвозмездной основе китайских детей на отдых и оздоровление в белорусских санаториях и лечебных заведениях", – говорится в телеграмме.
В ней Лукашенко также отметил, что и для Беларуси, и для КНР дети являются главным наследием.
По словам белорусского лидера, состоявшийся в стране очередной съезд КПК продемонстрировал усиление позиций Китая на международной политической арене.
Лукашенко также подчеркнул, что в Беларуси с интересом восприняли идеи Си Цзиньпина о вступлении китайского социализма в новую эпоху. Президент выразил уверенность, что экономическая модель, используемая в Китае, может найти применение и в других государствах.
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Глава государства в среду направил поздравительную телеграмму своему китайскому коллеге в связи с переизбранием на пост генсека.
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