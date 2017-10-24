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Парламентские слушания по проблемам образования пройдут 29 ноября

25.10.2017 14:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт – Sputnik. Парламентские слушания по проблемам образования состоятся 29 ноября, участие в них примут депутаты, представители Министерства образования, педагоги-практики и другие заинтересованные стороны, заявил в среду глава Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

Парламентские слушания по проблемам образования пройдут 29 ноября
© Sputnik/ Константин Чалабов
Открытое письмо Министерству образования

Минобразования разработало новую редакцию Кодекса об образовании – документ прошел общественное обсуждение, однако в парламент внесен так и не был.

"Мы заранее планировали проводить слушания, но хотели проводить их уже под кодекс – он должен был поступить в начале июня. На сегодня его нет, но та версия уже была опубликована и поступали самые разные предложения. Есть те, которые не относятся никак к законодательству и не могут быть применены, но есть и рациональные – от ректорского корпуса, других заинтересованных лиц. На этих слушаниях, которые пройдут 29 ноября, мы планируем обсудить все проблемные вопросы", – рассказал Марзалюк.

По словам депутата, обсуждения будут посвящены не только изменениям в кодексе, но и темам, поднятым в ходе августовского Республиканского педагогического совета. Пригласят на парламентские слушания и международных экспертов – из России, Китая и Эстонии.

"И очень хорошо, что мы проведем слушания до внесения кодекса, чтобы была возможность еще что-то откорректировать", – добавил парламентарий.

Парламентские слушания по проблемам образования пройдут 29 ноября
© Sputnik / Виктор Толочко
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Отвечая на вопрос Sputnik о том, возможно ли, что пригласят на парламентские слушания литераторов Андрея Жвалевского и Евгению Пастернак, а также репетитора Евгения Ливянта, которые запускали онлайн-петицию с призывом "спасти систему образования" и писали обращение к президенту, Марзалюк ответил, что, по его мнению, обсуждать будущее сферы должны те, кто работают в ней профессионально.

"Это не значит, что там будут только представители министерства. Нет, мы уже определили, кто будет выступать на слушаниях. Будет срез общественности, однако в первую очередь будут работающие в системе образования преподаватели", – сказал Марзалюк.

Среди проблем, на которые парламентарии хотят найти решения, соотнесение Беларуси с болонской системой, качество учебных программ и пособий, а также другие важные темы.

 
Теги: Минск
 
 
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Новую редакцию Кодекса об образовании в белорусский парламент Минобразования пока не внесло.

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