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Следователи Беларуси и России будут взаимодействовать в 2 раза быстрее
25.10.2017 14:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт – Sputnik. Палата представителей Национального собрания приняла в первом и втором чтениях проект закона, касающийся правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.
© Sputnik / Александр Шурмелев
Данный законопроект представлял в Овальном зале председатель Следственного комитета Беларуси генерал-майор юстиции Иван Носкевич.
По его словам, белорусские и российские следователи смогут быстрее оказывать друг другу правовую помощь.
Законопроектом устанавливается норма о том, что областные УСК и УСК по Минску смогут напрямую контактировать с территориальными следственными подразделениями стран – участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Носкевич отметил, что первую очередь такое взаимодействие будет осуществляться с Российской Федерацией, где аналогичные поправки уже приняты.
Глава СК подчеркнул, в Беларуси рассчитывают на то, что страны – партнеры по Конвенции примут аналогичные законы. По предварительным оценкам, сроки исполнения международных поручений благодаря реализации норм законопроекта сократятся вдвое.
Данная конвенция была принята в Минске 12 января 1993 года. Ее кроме Беларуси подписали Казахстан, Узбекистан, Россия, Таджикистан, Армения, Украина, Кыргызстан, Молдова, Азербайджан, Грузия и Туркменистан.
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Белорусские депутаты одобрили законопроект, в соответствии с которым региональные структуры СК будут общаться со своими зарубежными коллегами напрямую.
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