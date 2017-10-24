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Следователи Беларуси и России будут взаимодействовать в 2 раза быстрее

25.10.2017 14:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт – Sputnik. Палата представителей Национального собрания приняла в первом и втором чтениях проект закона, касающийся правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.

Следователи Беларуси и России будут взаимодействовать в 2 раза быстрее
© Sputnik / Александр Шурмелев
Глава СК о взаимодействии следователей Беларуси и России

Данный законопроект представлял в Овальном зале председатель Следственного комитета Беларуси генерал-майор юстиции Иван Носкевич.

По его словам, белорусские и российские следователи смогут быстрее оказывать друг другу правовую помощь.

Законопроектом устанавливается норма о том, что областные УСК и УСК по Минску смогут напрямую контактировать с территориальными следственными подразделениями стран – участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Носкевич отметил, что первую очередь такое взаимодействие будет осуществляться с Российской Федерацией, где аналогичные поправки уже приняты.

Глава СК подчеркнул, в Беларуси рассчитывают на то, что страны – партнеры по Конвенции примут аналогичные законы. По предварительным оценкам, сроки исполнения международных поручений благодаря реализации норм законопроекта сократятся вдвое.

Данная конвенция была принята в Минске 12 января 1993 года. Ее кроме Беларуси подписали Казахстан, Узбекистан, Россия, Таджикистан, Армения, Украина, Кыргызстан, Молдова, Азербайджан, Грузия и Туркменистан.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские депутаты одобрили законопроект, в соответствии с которым региональные структуры СК будут общаться со своими зарубежными коллегами напрямую.

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