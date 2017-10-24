Гимназии и лицеи останутся в Беларуси

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Новая версия Кодекса об образовании предусматривает наличие и гимназий, и лицеев, заявил в среду журналистам председатель Постоянной комиссии по образованию, науке и культуры Палаты представителей Беларуси Игорь Марзалюк.



© Sputnik / Виктор Толочко Парламентские слушания по проблемам образования пройдут 29 ноября

Министерство образования еще летом раскритиковало гимназии — по мнению чиновников, дети идут туда не осознанно, а ради амбиций родителей, а отбор в подобные учреждения не до конца прозрачный.

Парламентарии выступают за сохранение гимназий. Как рассказал Марзалюк, в новой версии Кодекса об образовании, который может быть внесен в парламент уже до Нового года, подобные формы учреждений образования сохраняются.

"Мы (парламентарии и Минобразования — Sputnik) хотим прийти к общим темам, кое-где подискутировать и решить, как будут выглядеть гимназии в будущем", — рассказал Марзалюк, анонсируя парламентские слушания по теме образования, которые пройдут 29 ноября.

Как отметил депутат, к некоторым гимназиям в Минске действительно есть вопросы, однако к региональным учреждениям претензий он не имеет.

"Говорят сами за себя и цифры: выпускники гимназий иногда на порядок сдают лучше Централизованное тестирование (ЦТ), чем обычных школ. И дело не в количестве часов на предметы — там их не сильно больше, а в мотивации и учеников, и преподавателей", — отметил Марзалюк.

Минобразования уже заявило о том, что гимназии в Беларуси останутся, однако экзамены в них отменят: учиться в них будут по территориальному признаку, то есть "по прописке". Впрочем, до одобрения депутатов подобная инициатива реализована быть не может.