ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гимназии и лицеи останутся в Беларуси

25.10.2017 14:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Новая версия Кодекса об образовании предусматривает наличие и гимназий, и лицеев, заявил в среду журналистам председатель Постоянной комиссии по образованию, науке и культуры Палаты представителей Беларуси Игорь Марзалюк.

Гимназии и лицеи останутся в Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
Парламентские слушания по проблемам образования пройдут 29 ноября

Министерство образования еще летом раскритиковало гимназии — по мнению чиновников, дети идут туда не осознанно, а ради амбиций родителей, а отбор в подобные учреждения не до конца прозрачный.

Парламентарии выступают за сохранение гимназий. Как рассказал Марзалюк, в новой версии Кодекса об образовании, который может быть внесен в парламент уже до Нового года, подобные формы учреждений образования сохраняются.

"Мы (парламентарии и Минобразования — Sputnik) хотим прийти к общим темам, кое-где подискутировать и решить, как будут выглядеть гимназии в будущем", — рассказал Марзалюк, анонсируя парламентские слушания по теме образования, которые пройдут 29 ноября.

Как отметил депутат, к некоторым гимназиям в Минске действительно есть вопросы, однако к региональным учреждениям претензий он не имеет.

"Говорят сами за себя и цифры: выпускники гимназий иногда на порядок сдают лучше Централизованное тестирование (ЦТ), чем обычных школ. И дело не в количестве часов на предметы — там их не сильно больше, а в мотивации и учеников, и преподавателей", — отметил Марзалюк.

Минобразования уже заявило о том, что гимназии в Беларуси останутся, однако экзамены в них отменят: учиться в них будут по территориальному признаку, то есть "по прописке". Впрочем, до одобрения депутатов подобная инициатива реализована быть не может.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новой версии Кодекса об образования лицеи и гимназии как учреждения образования остаются.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске ищут пропавшую собаку, которую знает весь город
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика