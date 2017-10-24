Кокшенов частично парализован после инсульта

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Состояние народного артиста Российской Федерации Михаила Кокшенова, который был госпитализирован на прошлой неделе , медики оценивают как тяжелое, сообщает ряд российских СМИ.



© Sputnik/ Олег Минеев Актер Кокшенов находится в тяжелом состоянии

Отмечается, что после инсульта актер частично парализован. Дочь Кокшенова сообщила журналистам, что пока рано делать выводы о состоянии артиста.

Михаил Кокшенов был госпитализирован 17 октября в реанимационное отделение Первой градской больницы имени Пирогова в Москве с подозрением на инсульт. После МРТ диагноз подтвердился.

Накануне артист отметил 80-летие. Кокшенов снялся в более 100 фильмах, включая киноленты "Не может быть" (1975), "Спортлото 82" (1982), "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) и другие. В 2002 году ему присвоили звание Народного артиста РФ.