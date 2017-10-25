25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 26 октября из-за сильного мокрого снега, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В ночные и утренние часы 26 октября в северных и центральных районах страны, а также в Минске ожидается сильный мокрый снег", - сообщили в Гидромете. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

На большей части территории Беларуси в четверг ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). По восточной части местами возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет юго-восточный с переходом на западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, местами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 градусов по северо-востоку до плюс 6 по юго-западу страны, днем прогнозируется 3-9 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 11.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды на каждый день