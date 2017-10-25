25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отменят вступительные экзамены в 5-е классы гимназий, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

"Гимназии в стране закрывать не будут. Они сохранятся как вид учреждения образования", - сказала Людмила Высоцкая. Поступать в них будут по территориальному признаку. Программа обучения везде одинакова - дети должны иметь равные условия для получения образования.

При этом изучение программы на повышенном уровне в гимназиях, как планируется, будет вестись после 9-го класса. Вступительные экзамены в 5-й класс отменят. Сейчас этот вопрос прорабатывается на законодательном уровне.

По словам Людмилы Высоцкой, у учащегося после 9-го класса будет выбор - или сдавать экзамен за курс базовой школы и поступать в гимназию, или идти в обычную школу, или выбрать учреждение профтехобразования.

Пресс-секретарь также отметила, что сейчас профильные классы функционируют и в обычных школах.-0-