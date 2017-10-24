Зарплаты айтишников за сентябрь выросли на 2,2%

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Зарплаты в области информационных технологий за сентябрь в Беларуси выросли на 2,2%, свидетельствуют данные Белстата.

Национальный статистический комитет предоставил данные по размеру средней зарплаты в республике. В сентябре она снизилась впервые за семь месяцев и составила 831,3 белорусского рубля.

Больше всего упали зарплаты в Минской области (на 48,3 рубля), меньше всего — в Минске (минус 1,2 рубля). Среди сфер экономики наиболее заметно зарплаты снизились в производстве химпродуктов — почти на 300 рублей. Также заметно упали доходы у работников грузового воздушного транспорта и в горнодобывающей промышленности.

Зарплаты специалистов в сфере информационных технологий поднялись на 2,2%. Сейчас в среднем айтишники в Беларуси получают 3415,3 рубля, то есть порядка 1750 долларов.

Кроме того, подросли зарплаты в лесоводстве и лесозаготовках, в рыболовстве, производстве машин и оборудования и ряде иных сфер.

По данным Белстата, в образовании средние зарплаты выросли на 5,8% и составили 559 рублей, в здравоохранении — на 6% и составили 655,2 рубля.

До конца этого года президент Беларуси Александр Лукашенко требует довести среднюю зарплату до отметки в тысячу рублей. На сегодня это требование выполняет только Минск, где показатель равняется 1137 рублям.