Януковичу в деле о госизмене сменили уже четвертого адвоката

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Третий по счету адвокат, который защищал экс-президента Украины в деле о государственной измене, отстранен Оболонским судом Киева.



© Sputnik/ Сергей Пивоваров Суд в Киеве арестовал дом, квартиру и корабль Януковича

Как сообщил ряд украинских СМИ, суд мотивировал отстранение отсутствием у адвоката Максима Герасько должной квалификации. Поиск и назначение нового защитника будет осуществлять Центр безоплатной правовой помощи.

В связи с этим заседание суда перенесено на 26 октября.

По мнению обвинения, сменой защитников экс-президент умышленно затягивает дело.

"Предыдущая сторона защиты сделала все, чтобы затянуть этот процесс, а также сорвать данный процесс", — заявил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

По словам представителя обвинения, одной ночи для ознакомления с материалами для вновь назначенного адвоката будете достаточно. Напомним, что уголовное дело о государственной измене Януковича состоит из 51 тома.

Первым Януковича в суде представлял адвокат Виталий Сердюк, однако летом бывший президент отозвал своих защитников, объясняя это тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". Экс-президенту был назначен бесплатный государственный адвокат Виталий Мешечек. Он вскоре заявил о своей неготовности обеспечить защиту подсудимому. В августе Януковичу в качестве защитника был назначен третий адвокат — Герасько.

Напомним, что Оболонский суд Киева в конце июня начал рассмотрение по существу дела о государственной измене против Януковича. Это одно из ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году.

По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент свою вину категорически отрицает.