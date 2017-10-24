|
Януковичу в деле о госизмене сменили уже четвертого адвоката
25.10.2017 15:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Третий по счету адвокат, который защищал экс-президента Украины в деле о государственной измене, отстранен Оболонским судом Киева.
© Sputnik/ Сергей Пивоваров
Как сообщил ряд украинских СМИ, суд мотивировал отстранение отсутствием у адвоката Максима Герасько должной квалификации. Поиск и назначение нового защитника будет осуществлять Центр безоплатной правовой помощи.
В связи с этим заседание суда перенесено на 26 октября.
По мнению обвинения, сменой защитников экс-президент умышленно затягивает дело.
"Предыдущая сторона защиты сделала все, чтобы затянуть этот процесс, а также сорвать данный процесс", — заявил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.
По словам представителя обвинения, одной ночи для ознакомления с материалами для вновь назначенного адвоката будете достаточно. Напомним, что уголовное дело о государственной измене Януковича состоит из 51 тома.
© Sputnik/ Сергей Венявский
Первым Януковича в суде представлял адвокат Виталий Сердюк, однако летом бывший президент отозвал своих защитников, объясняя это тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". Экс-президенту был назначен бесплатный государственный адвокат Виталий Мешечек. Он вскоре заявил о своей неготовности обеспечить защиту подсудимому. В августе Януковичу в качестве защитника был назначен третий адвокат — Герасько.
Напомним, что Оболонский суд Киева в конце июня начал рассмотрение по существу дела о государственной измене против Януковича. Это одно из ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году.
По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент свою вину категорически отрицает.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура намерена просить пожизненное заключение бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, которого обвиняют в государственной измене.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии