МИНСК, 25 окт — Sputnik. Председатель Следственного комитета Беларуси генерал-майор юстиции Иван Носкевич уверен, что убийство бизнесмена из Борисов будут раскрыто.

Расследование уголовного дела об убийстве бизнесмена из Березино продолжается более года. Ветераны уголовного розыска называют его "глухарем", но глава СК уверен, что дело будут раскрыто и убийцы будут привлечены к уголовной ответственности. Данное дело в числе ряда других находится на контроле главы государства.

"Если я вам скажу, что и спать ложусь, и просыпаюсь с этим делом, то не погрешу против истины", — сказал Носкевич.

По его словам, данное уголовное дело "вроде бы элементарное", потому что были очевидцы и свидетели. Носкевич рассказал, что на каком-то этапе следствие было близко к тому, что преступление будет раскрыто.



© Sputnik / Виктор Толочко Убийство бизнесмена в Березино: МВД рассказало о перспективных версиях

"Но не пошло. Бывает такое", — сказал глава СК.

Он рассказал, что рамках предварительного расследования были допрошены сотни людей, материалы дела составляют десятки томов.

Не смотря на то, что убийство бизнесмена из Березино раскрыть пока не получается, следователи и органы внутренних дел работают и прилагают все усилия, что бы оно было раскрыто.

"Банальное убийство переросло уже в знаковое преступление. Это некая точка отсчета, по которой можно будет судить о профессионализме наших правоохранительных органов", — сказал Носкевич. Он отметил, что СК сделает все возможное, чтобы раскрыть дело.

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