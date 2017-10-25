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В Беларуси будет сформирована единая база обращений граждан - Кочанова

25.10.2017 16:18 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси будет сформирована единая база обращений граждан - Кочанова
На приеме Николай Мельник

25 октября, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. В Беларуси будет сформирована единая база обращений граждан. Об этом сообщила журналистам глава Администрации Президента Наталья Кочанова, которая сегодня проводит прием граждан в администрации Первомайского района Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа с обращениями граждан очень важна для всех органов власти. Она требует совершенствования - законодательство об обращениях граждан нуждается в некоторой доработке, - считает Наталья Кочанова. - Время не стоит на месте: с развитием электронных технологий люди активно пользуются интернетом, отправляют электронные обращения, задают интересующие их вопросы на сайты госорганов".

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 октября на совещании с руководством Администрации отметил наличие проблемных моментов в вопросе работы с обращениями граждан. "Глава государства поддержал предложение о создании единой базы обращений граждан. Это даст возможность видеть "историю" каждого обращения, поступившего в вышестоящую инстанцию, в том числе где и кем оно уже рассматривалось (обращение не будет направляться тому, кто по нему уже давал ответ), - пояснила глава Администрации Президента. - Единая база данных будет сформирована и в местных, и в республиканских органах власти". Это позволит располагать полной информацией по каждому обращению.

"Кроме того, поставлена задача - и мы будем ее реализовывать с привлечением Информационно-аналитического центра, пресс-центра - отслеживать ситуацию по серьезным проблемам, волнующим общество и влияющим на настроение людей. Речь идет о публикациях в газетах, о телесюжетах и интернете - информацию будут ежедневно обобщать и представлять в Администрацию Президента для принятия оперативных решений", - сказала Наталья Кочанова.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 октября, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. В Беларуси будет сформирована единая база обращений граждан. Об этом сообщила журналистам глава Администрации Президента...

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