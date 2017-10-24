Неуловимая коммуналка: власти снова уверены, что белорусы недоплачивают

Тариф на отопление нужно повысить в 6,5-7 раз, чтобы жители Беларуси вышли на его 100% оплату, считают белорусские власти. Эксперты, в свою очередь, сомневаются в цифрах и говорят о непрозрачности механизма расчетов.

И опять 16,8%

Зимой жители Беларуси платят за отопление только 16,8% от себестоимости, заявил вице-премьер Владимир Семашко. По его словам, чтобы энергетикам выйти на нулевую рентабельность, тариф необходимо повысить в 6,5-7 раз.

«Будем поднимать тарифы по мере роста зарплат. Сегодня население по тепловой энергии, которая в зимний период занимает в платежах ваших до 50%, только 16,8% население оплачивает по себестоимости, хотя бы выйти на нулевую рентабельность энергетикам. Разделите 100% на 16,8. Это практически в 6,5-7 раз надо… Кто выдержит сегодня, если в семь раз поднять одномоментно этот тариф? Нельзя этого делать», — цитирует чиновника ОНТ .

По его словам, ликвидация перекрестного субсидирования позволит снизить финансовую нагрузку на реальный сектор экономики, уменьшить себестоимость выпускаемой продукции, повысить ее конкурентоспособность.

О стоимости услуг ЖКХ высказался и Александр Лукашенко на республиканском семинаре «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны». Во-первых, официальный лидер страны обратил внимание на то, что 100% за коммуналку не платит никто, во-вторых, что государство ее дотирует, в-третьих, что этот вопрос вызывает наибольшее беспокойство людей.

«С 1 января задача правительства, Комитета госконтроля и губернаторов - определить все услуги, которые мы оказываем населению, и доложить мне стоимость окончательно. Она будет окончательной и бесповоротной в условиях крайне низкой инфляции в стране», - сказал Лукашенко.

Правда, повышения стоимости все же будут. На все те же «5 долларов».

«Когда мы очень точно посчитаем (уже с третьего захода) эти тарифы, то процент возмещения будет очень высоким. Может быть, и 90%», - уверен глава Беларуси.

Справка БДГ

Согласно постановлению Совета министров, с 1 сентября тарифы на электроэнергию, отопление, горячее водоснабжение и газ, проиндексированы в среднем на 8%. В этом году тарифы на коммунальные услуги повысятся еще два раза, а к 2018 году придется платить 100% стоимости ЖКУ . Правительство подготовило проект концепции модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года.

Частников пустят к коммуналке?

Одна из причин недоверия к государственным расчетам по коммуналке — отсутствие конкуренции в отрасли. О том, чтобы разрешить заниматься коммунальным хозяйством частникам, говорилось не раз, но пока дело не сдвинулось с мертвой точки.

Принцип государственно-частного партнерства должен более активно использоваться в сфере ЖКХ, заявил 22 октября в очередной раз заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин.

«Создание конкурентной среды в ЖКХ - это одно из направлений снижения затрат и повышения эффективности в отрасли. Мы сегодня в Минске видим, что на конкурс приходят 20-30 компаний, из них 40% - частные. И Минск на протяжении прошлого года смог снизить на 30% затраты, не ухудшая при этом качества», - пояснил чиновник.

По его мнению, это «направление государственно-частного партнерства должно набирать темпы и входить более уверенно в коммунальный сектор».

Рентабельность ЖКХ Калинин предлагает повышать за счет снижения затрат и развития инвестиционной политики. На сегодня, по словам вице-премьера, в инвестиционном портфеле ЖКХ основная доля - средства предприятий и организаций, которые оказывают услуги, кроме того, это бюджетная поддержка и около 20% отчислений граждан. С помощью Европейского банка реконструкции и развития, возможно, будут привлечены инвестиции в тепловую модернизацию жилых помещений, передает БелТА.

Всё запущено

«Ситуация в ЖКХ у нас запущенная и вызывает тревогу. Число должников по оплате, например, электроэнергии растет — их намного больше, чем было 5 лет назад», - сказал известный экономист Леонид Злотников.

По его мнению, белорусская экономика сейчас развивается таким образом, что возможности людей оплачивать услуги ЖКХ пока будут только снижаться — и количество людей с проблемами в оплате ЖКУ будет расти, беднеет и государство.

«Нужны реформы, надо удешевлять эти услуги. У соседей допущены частные предприятия в эту сферу: вывоз мусора, обслуживание сетей, ремонтные работы... Есть конкуренция среди частных фирм, есть кому делать дешевле обслуживание, да и люди кровно заинтересованы в его удешевлении и повышении качества услуг. А у нас ЖЭСы — это госорганизации, с окладами, планом, отчетами, со всем еще советским набором. Стимула нет и контроля потребителем нет. При этом, по российским данным, стоимость коммунальных услуг у частников на 20-25% ниже чем в госсистеме», - подчеркнул Леонид Злотников.

Экономист говорит о необходимости рыночной экономики и структурных реформ, которые могут произойти только после политических изменений, пишет Thinktank.by .

«Все проблемы в ЖКХ, которые были 25 лет назад, они ровным счетом перекочевали, и ни одна не решена. Мы до сих пор не знаем, за что мы платим», - уверен экономист Ярослав Романчук.

«Нужно менять всю систему, - заявил в эфире Primus.by экономист Леонид Заико. - А они (коммунальщики) ничего сделать не могут… Эта вся система должна умереть».

Он считает, что население давно за все заплатило: за ржавые трубы, за дома с батареями в стенах. Экономист предлагает, в частности, отказаться от многоэтажного строительства и перевести отопление на современные технологии.

Веры словам чиновников нет

«Чиновники могут озвучивать любые цифры, называть какие угодно проценты возмещения населением стоимости услуг ЖКХ - всё равно им никто не верит. И не верят по простым причинам - отсутствие прозрачности формирования тарифов и монополия государства», - сказал БДГ член Совета Движения «За Свободу» Виктор Янчуревич.

По его словам, «при существующем подходе мы вряд ли дождемся от чиновников слов о 100% оплате гражданами коммунальных услуг, так как неэффективная структура требует все больше и больше ресурсов для обеспечения своего функционирования».

«Поэтому тарифы будут расти и, вероятнее всего, быстрее, чем доходы населения. К этому можно относиться по-разному, но ведь главное, чтобы батареи грели, из крана текла вода, а на кухне горел газ. И с этим коммунальщики справляются. А остальное во многом зависит от граждан», - заключил Янчуревич.