Гимназии и лицеи в Беларуси упразднять не будут

Наличие лицеев и гимназий предусмотрено в новой версии Кодекса об образовании.

Об этом заявил журналистам 25 октября глава Постоянной комиссии по образованию, науке и культуре Игорь Марзалюк, анонсируя слушания в Палате представителей, которые будут проходить 29 ноября.

Он отметил, что депутаты выступают за сохранение гимназий, а внесение в парламент новой версии Кодекса об образовании ожидается до Нового года.

Данные образовательные учреждения сохранятся, хоть к некоторым их них есть определенные вопросы. На слушаниях в парламенте планируются дискуссии на темы форматов гимназий в будущем.

Марзалюк заявил, что к гимназиям, находящимся в регионах, у министерства образования нет претензий, а вот в минские учреждения вызывают вопросы.

Депутат отметил, что выпускники гимназий часто намного лучше сдают ЦТ, чем выпускники обычных школ, и это происходит не из-за увеличенного количества часов.

«И дело не в количестве часов на предметы — там их не сильно больше, а в мотивации и учеников, и преподавателей», — цитирует Марзалюка sputnik.by .

Ранее в Минобразования сообщали, что гимназии в Беларуси останутся, но экзамены в них отменят: учиться в них будут по территориальному признаку, то есть «по прописке». Впрочем, до одобрения депутатов подобная инициатива реализована быть не может.

Парламентские слушания пройдут 29 ноября с 10.00 до 14.00 в Овальном зале.