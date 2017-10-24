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Четвертьфинал ЧМ по программированию пройдет в новом формате

25.10.2017 16:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Соревнования по программированию в этом году будут отличаться от прошлогодних соревнований не только размахом, но и способами организации, рассказал декан факультета прикладной математики и информатики БГУ Павел Мандрик на встрече организаторов 1/4 финала чемпионата мира по программированию среди студентов с журналистами в пресс-центре Sputnik Беларусь.

Четвертьфинал ЧМ по программированию пройдет в новом формате
© Pexels
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"Обычно на соревнованиях программисты работают спокойно, тихо, физически находятся в разных классах, не видя друг друга полностью. В этот раз мы организуем соревнования в открытом пространстве. Все соревнующиеся команды будут на виду у зрителей, у прессы и друг у друга", — отметил он.

"Фишкой" четвертьфинала также станет то, что баллы за выполненные задания будут начисляться командам в виде разноцветных воздушных шариков.

"Каждая решенная задача будет отмечена воздушным шаром соответствующего цвета  — символом соревнований. Участники, не глядя в турнирную таблицу, могут узнать, какая команда решила больше задач в данный момент, и какого уровня сложности. Какого цвета шариков больше, таких заданий больше выполнено", — пояснил Павел Мандрик.

По его словам, БГУ не просто так получил право проведения соревнований. До этого ВУЗ участвовал в соревнованиях и показывал хорошие результаты. Он также отметил, что эти соревнования важны не только потому, что у белорусских студентов есть возможность показать свои способности на международном уровне в соревновательном программировании, но и потому что, это дает возможность привлечь внимание школьников к подобным мероприятиям.

Четвертьфинал ЧМ по программированию пройдет в новом формате
© Pixabay
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Четвертьфинала чемпионата мира по программированию среди студентов западного региона пройдет в Белорусском государственном университете 1 и 2 ноября. Участие в соревнованиях примут более 55 студенческих команд из Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии и Калининградской области РФ. Все желающие могут 2 ноября с 10.00 до 15.00 прийти поддержать команды в открытую зону для болельщиков, которая будет находиться в главном корпусе Белорусского государственного университета.

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь прошла встреча с журналистами организаторов 1/4 финала чемпионата мира по программированию среди студентов. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году один из этапов чемпионата мира по программированию среди студентов пройдет в новом открытом формате: команды будут на виду друг у друга и у зрителей, а...

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