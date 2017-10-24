ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На границах Шенгена с 2020-го перестанут ставить штампы в паспорта

25.10.2017 16:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Штампы в паспорт о въезде или выезде из зоны Шенгенского соглашения не будут ставить с 2020 года, в среду Европарламент утвердил новую систему регистрации пересекающих границы.

Изменить порядок въезда-выезда из зоны Шенгена специалисты предложили в этом году — мотивировали новеллы требованиями безопасности и растущим потоком туристов в страны соглашения. После предварительных слушаний и обсуждений в среду Европарламент принял новые нормы регистрации пересекающих границы.

Новые правила регистрации въезда-выезда в страны Шенгенского соглашения должны вступить в силу после 2020 года. После этого на границах перестанут ставить штампы о пересечении границы в паспорта — вместо этого документы будут сканироваться, а сами граждане будут сверять биометрические данные и фотографироваться.

По предположению инициаторов новой процедуры, она позволит не только упростить попадание в страны Шенгена гражданам третьих стран, но и автоматически следить за временем их нахождения в странах Евросоюз и фиксировать передвижения.

Для внедрения новой системы странам Шенгена придется переоборудовать все пункты пропуска, что потребует немалых инвестиций. О точных суммах, необходимых для изменения процедуры, пока не заявляется.

Беларусь — одна из мировых лидеров по количеству выданных шенгенских виз на тысячу населения. Сейчас требования для граждан республики по получению визы достаточно строгие, а консульский сбор составляет 60 евро. Беларусь и Евросоюз ведут переговоры об упрощении визового режима.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сколько средств понадобится странам соглашения на внедрение новой системы регистрации въезда-выезда - пока не известно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Жителя Несвижского района, который избил тестя и оставил его замерзать, приговорили к 14 годам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика