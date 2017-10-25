Минобороны. Фото из архива

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны опроверг информацию о нахождении в Беларуси российских военных после учения "Запад-2017". Такая информация размещена на сайте Минобороны.

Ряд информационных источников распространяет информацию о воинских подразделениях (более 5 тыс. человек) Российской Федерации, якобы оставшихся на территории Беларуси после окончания совместного стратегического учения "Запад-2017", а также о якобы подтвержденных тому сведениях по итогам инспекционных мероприятий государств - участников ОБСЕ. В связи с этим в департаменте международного военного сотрудничества Минобороны напомнили, что весь российский контингент, принимавший участие в учении "Запад-2017", покинул территорию Беларуси в сентябре.

После окончания учения Беларусь, следуя своим обязательствам по международным договорам в области контроля над вооружениями, обеспечила проведение на своей территории четырех мероприятий контроля - посещение воинских частей по оценке военной информации. Они состоялись в соответствии с двусторонними договоренностями о дополнительных мерах доверия и безопасности с Литвой и согласно соглашению между правительством Беларуси и Кабинетом министров Украины. Кроме того, Беларусь посетила инспекционная группа Словакии по Договору об обычных вооруженных силах в Европе. "По результатам проведенных мероприятий иностранными инспекторами каких-либо фактов присутствия или военной деятельности незаявленных военных сил, в том числе российских, выявлено не было, о чем свидетельствуют официальные отчеты указанных государств", - подчеркнули в Минобороны.

В министерстве считает более продуктивным и объективным для представителей ряда СМИ вариант формирования новостных лент с опорой на официальные и проверенные источники информации.-0-