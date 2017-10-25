Итоги расследования гибели рядового в Печах будут представлены общественности - Минобороны

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги расследования гибели рядового в Печах будут представлены общественности. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

В Минобороны еще раз подтвердили, что "окончательная правовая оценка в связи с гибелью военнослужащего 72-го Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов рядового Александра Коржича будет представлена общественности после завершения следствия, установления причин и обстоятельств происшествия".

К военнослужащим, совершившим правонарушения, применяются меры ответственности в соответствии с белорусским законодательством. По всем фактам преступлений, в том числе нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (включая вымогательство или отобрание предметов военного довольствия), непременно возбуждаются уголовные дела. "Одновременно военным ведомством проверяется полнота исполнения своих обязанностей должностными лицами, которым предписано поддержание уставного порядка в воинской части. Так, в ходе проводимой проверки приказом министра обороны уволены из Вооруженных Сил и отстранены от занимаемых должностей должностные лица 72-го Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, не принявшие исчерпывающих мер по поддержанию уставного порядка", - напомнили в министерстве.

Минобороны подтверждает неизменность позиции об обеспечении неотвратимости наказания виновных лиц за совершение правонарушений.-0-